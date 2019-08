1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Viernes, 02 Agosto 2019

El ministro de Energía, Carlos Pérez, explicó que, a la fecha, el país tiene reservas probadas de crudo por 4.934 millones de barriles, pero que según organizaciones, como la británica British Petroleum, consideran que habría más de 8.000 millones de barriles en el subsuelo ecuatoriano.

“No podemos probar eso porque hay campos en donde no hemos incursionado, sobre todo en el sur-oriente de Ecuador. Es de conocimiento público, las presiones sociales que tenemos para no entrar en esas áreas”, manifestó.

En este sentido, se preguntó hasta cuándo podremos aguantar estos recursos bajo tierra, sin perder su valor. “Tenemos que apresurar el desarrollo de estas reservas porque, de acuerdo con varias perspectivas y análisis, parecería que la demanda petrolera se va a sostener hasta 2040. De ahí vendrá una fuerte y constante disminución del consumo y los precios”, aseveró.

En tanto…

Es decir, en 20 años, el valor de nuestras reservas petroleras caerá profundamente y, si no aprovechamos antes, los recursos que podremos obtener serán mínimos. “Teníamos programado desarrollar los bloques 86 y 87, pero el presidente (Lenín) Moreno me ha pedido que descarte esos proyectos durante este Gobierno. Inclusive, los bloques 72 y 83 no tienen actividad, a pesar de que están concesionados. Estamos hablando con las empresas para ver una manera de que los bloques sean devueltos al Estado”, añadió Pérez.

Fernando Santos Alvite, exministro de Energía, concordó con que estamos entrando al final de la era petrolera, que para el país inició en 1967, pero lamentó que la falta de políticas e inversiones hayan hecho que perdamos años con baja producción. “En 2003 ya alcanzamos los 550.000 barriles diarios, esos niveles recién se están recuperando ahora”, apuntó.

Franklin Pazmiño, ingeniero y académico del sector hidrocarburífero, comentó que es indispensable un esfuerzo nacional, luego de haber hecho tanta infraestructura, para aprovechar, antes que sea tarde, todos los recursos petroleros en zonas como el ITT o el Suroriente.

Se busca mejorar la producción

Alex Galárraga, gerente de Petroamazonas, afirmó que la institución tiene pendiente el desarrollo de 2.000 millones de dólares en proyectos petroleros. Por eso, ante las restricciones presupuestarias se decidió licitar las áreas con reservas de 10 a 20 millones de barriles, a través de la Ronda Intracampos I, ya concesionada, y la Intracampos II, que se lanzará en noviembre próximo.

Además, se espera realizar la exploración a gran escala en el oriente de la Amazonía, sobre todo en los campos Cisaya y Grapo. “Puede dar grandes sorpresas en cuanto a reservas para explotación”, señaló.

Mientras tanto, a través de la llamada recuperación secundaria, se ha podido aumentar, en un promedio de 30.000 barriles, la producción de los campos existentes. “Tenemos 22 proyectos de este tipo de recuperación en los campos a nuestro cargo”, añadió.

Esta producción incremental tiene un costo por debajo de los $10 por barril. En tres o cuatro años se debe migrar a un proceso más avanzado de recuperación, inyecciones de CO2 y polímeros en el subsuelo. Con eso, se recuperará entre 3 y 8% del crudo que se pierda por la presencia de agua durante la perforación de pozos.

“El tema de recuperación secundaria debería haberse hecho hace 15 o 20 años. Nunca es tarde, se está haciendo y se obtienen buenos resultados. Ahora en el Auca, en menos de un año, se ha obtenido 20.000 barriles de producción incremental”, concluyó Galárraga.

Sin embargo, el Gobierno ha descartado llegar a la meta de los 700.000 barriles diarios para 2021. Ahora se habla de una producción entre 560.000 y 580.000 barriles por día. (La Hora)