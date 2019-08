1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 01 Agosto 2019

La compra de Bonos 2024 que Seguros Sucre realizó en diciembre del 2015, y que hoy se declaran como “desaparecidos”, presenta irregularidades desde su concepción. Las fallas en el proceso de control y custodia de estos papeles, a cargo de Valpacífico y Westwood, se habrían dado desde un inicio: la adquisición de estos papeles, valorados en $ 8,3 millones, llegó a cerrarse, aun cuando once meses antes, los derechos de estos habían sido transferidos a un tercero.

Así se narra en la denuncia que, en marzo pasado, Seguros Sucre presentó ante la Unidad Judicial Civil contra Casa de Valores del Pacífico (Valpacífico), por una mala administración de esta inversión. Según se explica, en febrero del 2015, los derechos de los Bonos 2024, que se negociaban en el mercado extrabursátil internacional (fuera de bolsa) fueron transferidos a Beatriz Romero Alfaro, para que puedan ser “utilizados como garantía en inversiones en proyectos inmobiliarios”.

José Ibáñez, gerente y representante legal de Valpacífico, admite la irregularidad, pero en un informe donde narra parte de los hechos, y al que tuvo acceso este Diario, niega que esa operación haya sido autorizada en el inicio de las negociaciones extrabursátiles, que llegó a concretarse en el 2015 con ayuda de la casa de valores Westwood, domiciliada en Panamá y que derivó en un inusual manejo de bonos. Westwood, según explican ambas, transfirió la custodia de estos papeles a Madison Advisor, adscrita al Deutsche Bank y luego, esta a otra entidad, cuyo nombre no fue revelado.

Desde afuera este caso no deja de ser visto con asombro por expertos que conocen las reglas dentro del mercado bursátil. Esto, debido a las varias anomalías que fueron cometidas en el inicio del proceso, desde el momento en que Sucre acepta el 30 de noviembre del 2015, la propuesta de Valpacífico de canjear sus Bonos Global 2015 por Bonos Global 2024. Según consta en la propia denuncia, “quien acepta esta propuesta es José María Cucalón, subgerente de Tesorería de Sucre, y no el representante legal (Óscar Salas) como debió haber sido. Es decir, esto lo autoriza un subalterno”, observa Ignacio Vidal Maspons, exsuperintendente de Compañías durante el periodo 1998-1999, época en la que se dictó la II Ley de Mercado de Valores.

A ello le suma la aprobación de un contrato que implicaba aceptar que la custodia de estos bonos estén fuera del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores S.A. (Decevale), ente creado en Ecuador para guardar “bajo siete llaves” los títulos valores físicos que se transan en las bolsas del país, a cambio de financiamiento.

Este procedimiento, a su parecer, no debió ser obviado, aunque Valpacífico haya optado por buscar a Westwood para poder negociar estos bonos fuera del país, en vista del impedimento legal que tenía (los Bonos 2024 no estaban inscritos en el Registro de Mercado de Valores y por lo tanto no podían ser transados en el mercado bursátil nacional).

El problema, refiere, inicia cuando Valpacífico acepta que esa negociación se haga extrabursátil (fuera de bolsa), en el mercado OTC (Over the Counter) que permite fijar precios entre las partes y no lo que dicta el mercado. Una modalidad que habría impedido que Valpacífico entregara al Decevale la custodia de los documentos, hoy declarados como perdidos.

Otra irregularidad, anota Vidal, es que Valpacífico haya permitido que la misma empresa que le vende los bonos (Westwood) sea también la depositaria y custodia de esos bonos. “Aparentemente Valpacífico nunca tuvo esos bonos físicamente. Westwood como depositaria es la que se los da a Madison y esta los vende a un tercero. Y así, de mano en mano se perdió el elefante”.

El caso hoy no solo es investigado por la Unidad Judicial Civil sino por la Fiscalía, tras la demanda penal que, por delito de “abuso de confianza”, Sucre interpuso contra Valpacífico el 5 de abril de este año, con ello busca recuperar $ 6,3 millones (pues $ 2 millones ya han sido devueltos).

EXPRESO sacó a la luz este caso el pasado 20 de julio, luego de eso ha tratado de conocer la versión de las partes involucradas para aclarar el paradero de estos bonos que, en definitiva, son títulos valores que llegan a transformarse en recursos públicos; es decir, de todos los ecuatorianos. Este diario pedió entrevistas con la Corporación Financiera Nacional (CFN), con Seguros Sucre y Valpacífico, sin tener una respuesta positiva.

El pasado martes, este Diario logró contactarse con Duncan Franco Rendón, abogado de Westwood en Ecuador desde hace 15 días, pero este se negó a hablar de las operaciones de la empresa, “hasta que no tenga una autorización”. Sin embargo, Franco quiso adelantar que “la actuación de Westwood es totalmente transparente”. Es tan transparente, reiteró, “que si se accede a las Islas Caimán se puede sacar una copia del expediente mediante el cual fue liquidado Madison Advisor, y razón por la cual el señor Trujillo está preso en Nueva York (leer subnota)”.

Bono estatal

Bono del Estado es un tipo de inversión basada en el sistema deuda, mediante la cual se presta dinero a un gobierno a cambio de una tasa de interés acordada.

Inversión obligada

La Ley General de Seguros dispone que las compañías de seguros deben invertir al menos el 60 % su capital pagado y la reserva legal, en títulos del mercado de valores. Con ese fin, Sucre invirtió desde el 2012 en la adquisición de bonos de deuda 2015, emitidos por Ecuador.

El Decevale

Es el único depósito centralizado de compensación y liquidación de valores privados a nivel nacional, autorizado por la Ley de Mercado de Valores del Ecuador. Su fin, custodiar los títulos valores.

No hay respuesta Este Diario, de forma insistente, ha tratado de obtener la versión de las firmas involucradas. Aún se espera una respuesta. CFN: Aunque la Corporación Financiera Nacional (CFN) no actuó de forma directa en la compra de Bonos Global 2024, EXPRESO pidió el pasado 24 de julio una opinión sobre el caso, pues se trata de la principal accionista de Seguros Sucre y Valpacífico. En esa condición buscamos saber qué estrategias está encaminando para exigir la devolución de estos bonos. Como accionista, ¿ha iniciado ya un proceso judicial en contra de los exadministradores de estas empresas estatales por sus responsabilidades civiles? Valpacífico: Desde el pasado 19 de julio se insiste en una entrevista. Su actual gerente, José Ibáñez, dijo que respondería, pero luego alegó estar hospitalizado. Seguros Sucre: La misma solicitud se realizó el 19 de julio. El pasado 26 de julio respondió pero solo enviando, vía correo, un resumen de los hechos ya conocidos. Intermediación Ventura Casa de Valores “no participó” en transacción” Duncan Franco, además de representar a Westwood en Ecuador, es abogado de Ventura Casa de Valores. En un diálogo con este medio, Franco aclaró que Ventura, contratada por Westwood, solo participó en la venta de los Global 2015 cuya valoración era de $ 7,5 millones, y no en la compra de los Bonos Global 2024, cuya negociación y cadena de custodia hoy es cuestionada. La transacción, recuerda, se dio el 1, 2 y 3 de diciembre del 2015, cuyos valores, refiere, producto de la venta, fueron entregados al beneficiario final a su completa satisfacción. “Ese valor fue recibido a entera satisfacción de Sucre, y hasta la presente fecha, hasta el día de hoy (pasado martes), hasta este minuto, no ha habido reclamo alguno”. Su acotación la hizo para evitar que la empresa siga siendo vinculada al canje de los Bonos Global 2015 a Bonos Global 2024. (Expreso)