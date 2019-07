1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 30 Julio 2019

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana suscribió hoy un Convenio Básico de Funcionamiento con la Organización No Gubernamental estadounidense Plan Internacional, Inc., que contribuirá al país con un importante aporte de más de 45 millones de dólares en proyectos de cooperación financiera no reembolsable y técnica.

El convenio, que tiene una vigencia de 4 años, fue firmado luego de que la Cancillería analizara la documentación presentada por la Organización y elaborara los informes técnicos, legales y administrativos habilitantes para realizar actividades de cooperación internacional no reembolsable en Ecuador, de conformidad con lo que determina el Decreto Ejecutivo número 193, que regula el funcionamiento de las ONG en Ecuador.

Los proyectos de cooperación planificados se enfocarán en educación, primera infancia, ciudadanía activa, salud sexual y salud reproductiva, protección, empoderamiento económico juvenil y resiliencia frente a los desastres.

Plan Internacional, Inc. es una Organización No Gubernamental sin fines de lucro, fundada hace 81 años y que se encuentra activa en 70 países.

En Ecuador inició sus actividades en 1963, en el suburbio de Guayaquil, año en el que se firmó el primer Convenio Básico de Cooperación Técnica y Funcionamiento con el Gobierno del Ecuador. En base a ese convenio comenzó sus actividades apoyando en temas de vivienda, saneamiento, y electrificación. Actualmente trabaja en 8 provincias, 32 cantones y más de 600 comunidades.