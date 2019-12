1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 12 Diciembre 2019

Esta mañana la Federación Ecuatoriana de Fútbol, compartió en sus redes sociales, la lista de preseleccionados sub 23, que eligió el entrenador, Jorge Célico, pensando en los Preolímpicos.



El estratega argentino decidió llamar a 23 futbolistas, menores de 23 años, que han resaltado tanto en la sub 17 como la sub 20, la más reciente que ganó el Sudamericano y la medalla de bronce en el Mundial de Selecciones, disputado en suelo polaco a mediados del año.



Los campeones de la Copa Sudamericana, Alejandro Cabeza, Alan Franco, Jhon Sánchez, Luis Segovia, Anthony Landázuri, también se suman a los llamados. Wellington Ramírez, Jackson Porozo, Jhon Espinoza, Jordy Alcívar, José Cifuentes, Leonardo Campana, Richard Mina, entre otros que brillaron en el sub 20, aparecen entre los convocados.



Cabe recordar que de estos, habrá una depuración en un microciclo, y en un futuro cercano se llamará a otros jugadores, que conformen finalmente la lista definitiva para buscar un cupo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. (Ecuavisa)