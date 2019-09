1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 27 Septiembre 2019

La noche del pasado miércoles, Leonardo Ramos, técnico de Barcelona, mencionó que su club no prestara sus jugadores a la selección nacional para los próximos amistosos en fecha FIFA, sin embargo, Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, mostró su rechazo a esta decisión.

"La selección nacional tiene la absoluta prioridad y está en el reglamento FIFA, que dice que los equipos deben prestar a sus jugadores para estar en la selección", manifestó Egas a radio SuperK800

El dirigente dijo que "no habrá contemplación" con los clubes en torno a este tema.

"No podemos estar cambiando las cosas porque a un equipo se le convoca a un jugador. Quien no quiera estar en la selección esta en todo su derecho de no ir", expresó el titular de la Ecuafútbol.

El próximo 13 de octubre, Ecuador medirá a Argentina, en un amistoso por la fecha FIFA, que se jugará en España. (El Universo)