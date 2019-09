1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 22 Septiembre 2019

De las 22 personas que llegaron con José Francisco Cevallos al directorio de Barcelona en el 2015 hoy solo quedan siete. El presidente que busca la reelección en el club más popular del país, habla del aprendizaje que ha adquirido en estos cuatro años, de las metas que se traza pensando en un periodo más y de las personas que salieron y hoy son candidatos adversarios.

Del candidato del 2015 al de ahora, ¿cuánto ha cambiado usted?

Mucho, no como persona, sino por el tema de ya conocer en estos cuatro años lo que es el manejo administrativo, deportivo y financiero de Barcelona. Hemos aprendido y estamos seguros de que estos otros cuatro años vamos a encaminar muy bien al club.

¿Es ahora más realista?

Bueno, cuando entramos no teníamos información, no había documentación de la real deuda del club. Hoy ya hay un orden, hay archivos físicos y digitales; estamos al tanto de todo lo que se ha ido cumpliendo y de lo que está todavía pendiente.

¿Cuál es su plan de trabajo?

Básicamente son tres los ejes: el financiero, administrativo y deportivo. En el primer tema, recibimos una institución con un déficit de $ 36 millones y hoy, con corte hasta julio, lo hemos bajado a 29,5 millones. Hemos ido solucionando algo que heredamos de anteriores administraciones. Nosotros proponemos pagar el 50% de esa deuda con los ingresos que recibe Barcelona en materia de publicidad, mercadeo, derechos de TV, taquilla, socios; todo suma entre $ 19 y $ 20 millones, con ese presupuesto anualmente se puede pagar el 50% de la deuda; y eso sin tomar en consideración, siendo cautos en el presupuesto, el tema de los torneos internacionales. Hoy estar en la fase de grupos de la Copa Libertadores te genera $ 3 millones.

En su primera campaña ofreció pagar $ 3 millones por año, ¿lo cumplió?

¡Lo duplicamos! Ofrecimos pagar en los cuatro años del periodo $ 12 millones, que era el monto que públicamente nos dijo el anterior presidente que se debía, pero nos engañó, no eran $ 12 millones. Fueron $ 36 millones, tres veces más, de los cuales ya hemos pagado $ 22 millones.

Pero su administración también generó deudas.

Hemos generado patrimonio. Hoy tenemos un plantel competitivo, hemos hecho inversiones en adquisición de jugadores, adecuaciones en el estadio, en las formativas...

Entonces, en concreto, ¿cuánto debe Barcelona?

$ 29 millones y medio.

Pasemos a otra cosa. Usted dijo que Barcelona era una marca política y ese tema le trajo muchas críticas, así como pasó con anteriores dirigentes, ¿se arrepiente?

No, porque yo nunca he descuidado mis obligaciones. En el caso de Barcelona hace 30 años la gente política ligada al club consiguió lo único que tenemos, nuestro estadio. Me acuerdo que el gobierno de León Febres-Cordero dio 500 millones de sucres; Abdalá Bucaram entregó el terreno y ahora último el presidente Correa entregó terrenos y canchas en Samanes para las formativas; o sea, siempre ha habido una relación política. Lo malo sería usar a Barcelona para hacerte conocer y lograr un puesto público.

En el 2021 hay elecciones generales, ¿puede afirmar que no va a pensar en ninguna candidatura?

(Risas) Yo estoy enfocado en Barcelona y lo demostré el año pasado, cuando a pesar de que me daban como ganador en una posible candidatura a la Prefectura de Guayas yo decidí, por el compromiso, gratitud y el amor que le tengo a Barcelona, quedarme aquí de principio a fin. Y aquí estoy, no abandoné Barcelona.

Pero usted no lo descartó, recuerdo que incluso dijo que si aceptaba la candidatura y ganaba la Prefectura podría adelantar las elecciones en Barcelona.

Usted lo ha dicho. Yo dije si llegase a aceptar, pero nunca la acepté. Sí había esa posibilidad pero yo nunca dije voy a ser candidato. Fui futbolista 17 años de mi vida aquí, cumpliendo lo que soñé desde niño y cuando terminé mi etapa de jugador dije que quería ser presidente del club y lo logré. Ahora quiero encaminar a esta institución a algo grande, pero para eso se necesitan ocho años, ya vamos por la mitad, hemos demostrado buena gestión.

¿Ya entregó la información que piden ocho socios y exdirigentes que quieren pagar una auditoría?

Nosotros contestamos diciendo que estamos abiertos porque no escondemos nada. Estamos esperando que ellos designen

a la empresa auditora para entregarles la información.

¿Por qué hay una mejor predisposición con ellos y no con un socio que tuvo que acudir a la vía judicial?

La información siempre ha estado presta para toda la masa societaria. Otra cosa es cuando la quieran utilizar políticamente. Viniendo un proceso eleccionario quisieron llamar la atención. Pero nosotros al mismo señor Villón, al día siguiente de que la justicia ordinaria se la negó, lo llamamos para que venga a revisar. Contestó, dijo que venía un miércoles, pero un día antes canceló y hasta ahora no ha venido a verla.

¿A qué se refiere cuando dice que van a elecciones en una cancha inclinada y con árbitro en contra?

Estamos acostumbrados a eso (risas), a jugar con cancha inclinada y árbitro en contra. No hemos tenido una buena relación con el Tribunal Electoral, creo que es gente que quiere llamar mucho la atención. Están en contra de la actual administración y vemos mucha afinidad con la lista opositora, pero esperamos que podamos tener un proceso eleccionario transparente.

Al presentar su nueva candidatura dijo: primera oferta de campaña cumplida, lista renovada ¿no era obvio que tenía que renovarla si 12 personas de su directorio se fueron?

Y fíjese usted dónde están ahora casi todos ellos, de lado contrario. Y sí, fue un compromiso dar oportunidad en la dirigencia a gente nueva y buena, como los que se han quedado hasta el final. Tuvimos un directorio el lunes, quedamos siete (de 22) personas valientes, leales que se han quedado hasta el final, pese a todo lo que les han dicho por redes sociales. Y no lo hicieron por mí, lo hicieron por Barcelona, así que ratificamos el 20% de la directiva y renovamos el 80%. Ustedes ven allá y casi el 40% son gente que estuvo aquí. Eso nos llama la atención, pero en su momento ya sabíamos cómo iban a proceder y por eso todo este inconveniente de dejar botado al club, porque tenían su agenda propia.

De esos siete que quedaron ya no va a estar Juan Alfredo Cuentas.

No solo él, tampoco estarán Jorge Norero, Carlos Rugel, tampoco Silvia Ponce. Todos gente buena a los que yo les agradezco mucho.

En el caso de Cuentas, era bastante resistido por los socios, ¿quizá dejarlo fuera de la nueva lista es mejor que tenerlo en ella?

Yo no lo dejé fuera de la lista, él decidió dar un paso al costado porque, es verdad, él ha sido objeto de muchas críticas que son injustas porque yo he visto y he compartido con él muchas gestiones que ha hecho en la parte financiera, en la renegociación de contratos publicitarios, la organización de la Noche Amarilla.

Respecto a Alfaro Moreno, candidato de la otra lista, hay algo importante que la gente quiere conocer, ¿él cedió sus academias a Barcelona completamente gratis, sin nada a cambio?

No. En el directorio se resolvió darle una cesión de derechos para que él comercialice las mangas de la camiseta a una empresa. Ese contrato fue con Conauto, que puso dos marcas que él negoció directamente. No sé cuánto exactamente pueda recibir, pero lo ha venido recibiendo desde el primer año que hemos sido dirigentes y será hasta el final de este año que terminamos nuestro mandato.

¿Es decir, el convenio tiene un tiempo perentorio?

Sí. El convenio fue por cuatro años de ingresos permanentes por la publicidad en las mangas. No sé cuánto cobró, pero extraoficialmente creo que está entre los $ 800.000 y un millón de dólares que está recibiendo en estos cuatro años a la entrega de sus academias y de los jugadores (juveniles) que allí estaban.

¿Y al cabo del plazo las academias vuelven a ser de él o de Barcelona?

No está contractualmente establecido que se las devolvamos. Pero si usted es un franquiciado que hoy tiene el nombre de Barcelona y si mañana, cuando ya se vence este contrato, en ese local que usa la franquicia quiere volver a poner el nombre de Alfaro Moreno ya es cuestión suya. Pero si quiere seguir con el nombre de Barcelona después de estos cuatro años hay que pagarle a Barcelona. (El Universo)