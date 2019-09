1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 19 Septiembre 2019

En Yorkshire, Inglaterra, entre el 22 y el 29 de septiembre, se celebrará el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta. Serán cuatro ciclistas que representarán a Ecuador en las categoría élite.



Los integrantes del reducido grupo 'tricolor' son: Richard Carapaz (INEOS), Jhonatan Narvaez y Jonathan Caicedo (EF Education First) y Jefferson Cepeda (Caja Rural-Seguros RGA).



En la modalidad élite, los pedalistas deberán recorrer 285 kilómetros con más de 3.000 metros de desnivel. Exigente prueba.



Lo atletas 'tricolores' destacan por su técnica en carreras de montaña, donde el referente de nuestro país es Carapaz, vigente ganador del Giro de Italia. Actualmente, el país se encuentra en el puesto 23 (de 115) del ranking de la Unión Ciclista Internacional.



La delegación ecuatoriana obtuvo su clasificación en las modalidades de ruta masculina y ruta masculina sub 23. Aunque la Federación no tendrá equipo sub 23, porque Alexander Cepeda (el más destacado) no recibió permiso de su equipo para participar. (Ecuavisa)