Detalles Publicado el Lunes, 26 Agosto 2019

El periodista argentino Martín Liberman aclaró sus declaraciones sobre Liga de Quito luego de causar polémica en nuestro país.

"Se me tergiversaron las palabras en Ecuador y quisiera aclararlo ya que este programa llega allá. Cuando dije un equipo 'chiquitito' me refería lo que Liga fue ante Boca Juniors el otro día en Quito, no a su historia o lo que Liga representa", dijo Liberman en el programa Juego Sagrado.

"Si la expresión de Liga de Quito es la que vimos el otro día, la llave está resuelta. Hay una cuestión de deseo, de enjundia, de ir a buscar el partido que Liga no tuvo", agregó.

El comunicador argentino había dicho, tras el 3-0 de los argentinos sobre los 'albos', que el conjunto capitalino era 'muy chiquito'. Lo que generó muchas respuestas por parte de hinchas e incluso periodistas locales.

Hay que recordar que la vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores entre esos dos equipos será este miércoles en La Bombonera. (Ecuavisa)