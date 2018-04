1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 24 Abril 2018

La delegación de patinaje del Ecuador se encuentra lista para participar en el campeonato mundial de la disciplina que se desarrollará del 1 al 7 de julio, en Herdee, Holanda.

Los patinadores seleccionados para participar en este encuentro internacional son: María Loreto Arias, representante de Loja; Amy Acosta, del Carchi, y María Victoria Vinueza, deportista de Imbabura.

En lo que respecta a los varones, los seleccionados son David Sarmiento, de Azuay; y Joel Guacho, de Pichincha. Ellos obtuvieron su cupo, al ser los mejores en el selectivo nacional que realizó la Federación Ecuatoriana de Patinaje (FEP).

“Las competencias han sido muy duras por el alto nivel de preparación de los patinadores a escala nacional. Desde que inició el año, me he preparado muy duro, con metas claras, con la ayuda de mis padres y de la Federación Deportiva de Ibarra he podido llegar en mis mejores condiciones”, indicó María Loreto Arias.

Juan David González, seleccionador nacional de la FEP, resaltó que los tricolores cuya edad oscila entre los 15 a 18 años tienen un nivel muy alto.

“En el selectivo tuvimos 43 deportistas de 9 provincias que tienen un nivel excelente, ya que tenemos medallistas mundialistas y eso hace que todo el nivel de los patinadores del Ecuador vaya subiendo a la par”, acotó.

Los deportistas participarán en las modalidades 500 metros sprint pista, 1.000 metros sprint pista y 5.000 metros eliminación pista.

El campeonato mundial es un evento clasificatorio para los Juegos Olímpicos de la Juventud, a disputarse en Buenos Aires. (El Ciudadano)