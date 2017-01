Oficial: Campeonato ecuatoriano de fÃºtbol arranca el 29 de enero

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 18 Enero 2017

Este martes en el Comité Ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) se aprobó el calendario propuesto por la Asocación de Fútbol No Amateur de Pichincha (Afna) y el domingo 29 de enero arrancará el campeonato ecuatoriano de fútbol, según reseña El Universo.

El primer Clásico del Astillero del 2017 se jugará en la décima fecha en donde Emelec será local. En la fecha 13, se jugará la revancha.

La primera fecha de la Serie A quedó conformada de la siguiente manera:

El Nacional vs. Independiente del Valle; Clan Juvenil vs. Liga de Quito; Emelec vs. Universidad Católica; Macará vs. Fuerza Amarilla; Deportivo Cuenca vs. Barcelona; y Delfín vs. River Ecuador.

El duelo de los negriazules quedará postergado por su participación en la Copa Libertadores 2017.

La segunda fecha queda así: Universidad Católica vs. Clan Juvenil; Independiente vs. Deportivo Cuenca; Liga de Quito vs. Delfín; Barcelona vs. Macará; River Ecuador vs. Emelec; y Fuerza Amarilla vs. El Nacional.

La tercera fecha: El Nacional vs. U. Católica; Clan Juvenil vs. Macará; Emelec vs. Liga de Quito; River Ecuador vs. Independiente; Deportivo Cuenca vs. Fuerza Amarilla; y Delfín vs. Barcelona. (D)



Fuente: El Universo

