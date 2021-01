1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 18 Enero 2021

El ecuatoriano Carlos Góngora se convirtió en campeón supermedio de la Organización Internacional de Boxeo (OIB o IBO, por sus siglas en inglés) al noquear en el duodécimo asalto al kazajo Ali Akhmedov, la noche del viernes 18 de diciembre del 2020 en Hollywood (EEUU).

En diálogo con Carlos Vera, director del programa "Al Día" de Max Tv, dijo que tuvo un año difícil, por la pandemia se tuvo que quedar en los EEUU hasta junio, mes que pudo regresar al país, luego lo llamaron a pelear, pero la pelea no se concretó por la lesión del otro púgil. Llegó diciembre y se dio la pelea. "Mi manager me llama y me pregunta si quería la pelea, bueno dije no he peleado un año, tomémosla".

Al principio no supe que era por el título mundial, eso lo supe después, explicó. (jtr)

Fuente: Max Tv

