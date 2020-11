Día clave para la defensa del liderato de La Vuelta a España, que llegó con Richard Carapaz, pero que al final del día quedó en poder del esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), con el ecuatoriano a 39 segundos y segundo en la clasificación general.

La definición de la etapa se centró en el tiempo de los corredores del podio de la general, que debieron pelear con el registro del estadounidense Will Barta (CCC Team), quien marcó los mejores tiempos en los tres referenciales de la jornada y con 46 minutos y 40 segundos en la meta, hasta el arribo de Roglic, que lo superó con un segundo.

La prueba se corrió sobre 33,7 kilómetros entre Muros y el Mirador de Ézaro. El ecuatoriano salió con la referencia del tiempo marcado por el portugués Nicolás Oliveira del Movistar Team, quien marcó 46 minutos y 49 segundos en el trayecto.

La disputa se centraba en mantener La Roja y el liderato general ante el esloveno Primoz Roglic, quien largó penúltimo, delante del ecuatoriano, que como mejor ubicado en la clasificación cerró la prueba.

Hasta tener a todos los corredores lanzados, Olivera obtuvo el mejor registro del día. El portugués mejoró los 47 min 20 s del francés Bruno Armirail (Groupama), quien a su vez superó los 47 min 37 de Rémi Cavagna (Deuceninck-Quick Step), que se mantuvo primero por mayor tiempo en la jornada.

El arribo a meta del estadounidense Will Barta dejó al corredor del CCC Team con el mejor tiempo del día en 46 min 40 s, el registro referencial para los cinco corredores que hasta ese momento peleaban la general, con el ecuatoriano a la cabeza con ventaja de 10 segundos sobre Roglic, a 32 s de Hugh Carthy (EF), 35 s sobre Dan Martin (Israel Start-Up Nation), y a 1min 50s sobre Enric Mas (Movistar).

Con referencial de Barta, del Top 5 de la general, Carthy marcó el mejor tiempo en el primer referencial intermedio, en los primeros 12 km de la etapa.

El corredor del CCC, puesto 25 en la general, marcó 14 min 37 s, Carthy pasó a 11 s, Roglic a 13 s y Carapaz a 17 s.

El segundo referencial se marcó en el kilómetro 24,5 al que Barta llegó con 30 min 17 s. Este tramo fue de recuperación para Roglic, que pasó a 17 segundos del estadounidense, Carthy perdió 1 s con relación al esloveno, y el ecuatoriano 19 s del corredor del Jumbo y a 36 s del mejor tiempo marcado por Barta.

A fantastic effort from @RichardCarapazM sees him finish seventh on stage 13, 49 seconds behind stage winner Roglic. All to play for in the final week ???? #FuerzaRichie pic.twitter.com/36WkAoMyQZ