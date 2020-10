El español Izaguirre Insausti (Astana Pro Team) ganó este domingo la sexta etapa de la Vuelta de España, al tiempo que el ecuatoriano Richard Carapaz le arrebató al esloveno Primoz Roglic la roja de líder de la carrera.

Michael Woods (Ef Pro Cycling) y Rui Costa (UAE Team Emirates) cruzaron la meta segundo y tercero, respectivamente.

El ecuatoriano del Ineos Grenadiers, que entró en el duodécimo puesto este día, se convirtió en el nuevo líder de la carrera y saca una diferencia de 18 segundos al inglés Hugh Carthy (Education First), ahora segundo, y 20 s al irlandés Dan Martin (Israel), tercero.

Roglic, por su parte, cayó al cuarto puesto de la clasificación a 30 s de Carapaz.

La dureza de la etapa en las montañas pirenaicas, con frío y lluvia, no fueron condicionantes para el ciclista carchense que ayer había cedido la camiseta de lunares de líder de montaña al belga Tim Wellens.

Fue tremendo el poderío de Carapaz en los últimos kilómetros de Formigal.

La Locomotora del Carchi arribó a 55 segundos de Insausti, que se impuso en una jornada muy rápida al canadiense Woods y al portugués Rui Costa.

El ganador de la etapa salió de una numerosa fuga que se fue deshaciendo a medida que pasaban los kilómetros.

Izagirre atacó en los últimos tres kilómetros de la subida a la meta, para sorprender a sus compañeros de fuga, mientras por detrás los favoritos vieron la debilidad de Roglic para atacar al esloveno.

El otro ecuatoriano en la ronda española, el sucumbiense Jefferson Cepeda (Caja Rural-Seguros RGA), cruzó 123.° la meta este domingo (+17 min 11 s). En la general, es 73. ° (+52 min 22 s).

Carapaz dormirá líder de la Vuelta al menos hasta el martes 27 de octubre cuando se reanude la carrera con la disputa de la séptima etapa entre Vitoria y Villanueva de Valdegovia. El lunes será jornada de descanso para el pelotón. (El Universo)

The Ecuadorian moves into an 18-second overall lead at #LaVuelta20 as the race reaches its first rest day.



What a ride @RichardCarapazM ????????????????