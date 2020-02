1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 18 Febrero 2020

Uno de los objetivos de Richard Carapaz para este año es Tokio 2020. Debutar en los Juegos Olímpicos es el anhelo del vigente campeón del Giro de Italia. Ecuador tiene dos cupos para la prueba de ciclismo de ruta, gracias, en gran parte, por los puntos conseguidos por la Locomotora del Carchi en el ranking del Unión Internacional de Ciclismo.

Pero Richie comentó que todavía no conoce si será tomado en cuenta para la cita olímpica. “Lo que es Juegos Olímpicos es un poco como de broma, no sé nada. No tienen los recursos aún. No me ha llegado una carta si voy o no a asistir. Todo se debe hacer con preparación, son Juegos Olímpicos, es una cosa muy seria”, manifestó tras concluir su participación en el Tour Colombia.

El deportista ecuatoriano ya tiene definido su calendario hasta el Giro de Italia (en mayo) con su equipo, el Team Ineos, con el que compite en la élite del ciclismo mundial. Uno de sus objetivos también es poder ser parte del Tour de Francia, que culmina a menos de una semana del inicio de los Olímpicos.

Por eso la necesidad de tener la confirmación de su presencia representando al país en Tokio, para que no afecte con su calendario en el World Tour. Pese a estas dudas, Richie confesó que “sería un orgullo llevar los colores del país en una gran Olimpiada y espero poder brindar una alegría”.

Juan Carlos Bosmediano, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, informó que sí se han mantenido contactos con el Ineos y que también lo realizarán con otros equipos World Tour como el EF Pro Cycling y el Caja Rural, que cuentan con tricolores.

“El metodólogo de ciclismo de la Secretaría del Deporte tomó contacto con el Ineos y el equipo británico solicitó la confirmación que Carapaz y (Jhonatan) Narváez formarán parte de la lista de elegibles para los Juegos Olímpicos, para tomarlo en cuenta en sus respectivas preparaciones”, detalló Bosmediano.

Asumió que pudo existir un error de comunicación entre la Federación y Carapaz, que la Locomotora del Carchi y Jefferson Alveiro Cepeda son los elegidos para ocupar los cupos en Tokio, y que las notificaciones las recibirán a la par por parte de la federación y de sus equipos.

Eduardo González, subsecretario de alto rendimiento de la Secretaría del Deporte, también aclaró las dudas que vive el ciclista. Indicó que “ninguno de los 206 países que participarán en Tokio tienen definido al equipo con el que participarán en los Juegos Olímpicos” y resaltó que hay fechas claves para tener en cuenta.

Hasta el 10 de abril, los comités olímpicos pueden presentar la llamada lista larga, con los atletas que pueden ser elegibles para representar a los países. La confirmación la realizan el 1 de julio y hasta el 26 del mismo mes se pueden realizar modificaciones.

Agregó que en disciplinas como el ciclismo la clasificación no es nominal (por nombres) sino numérica.

Bosmediano resaltó que la lista larga ya la tienen definida, con Carapaz y Cepeda a la cabeza. La completan Narváez, Jonathan Caicedo, Bayron Guamá, Jorge Montenegro y Segundo Navarrete.

Destacó que por primera vez Ecuador cuenta con cinco cupos en ciclismo para los Juegos Olímpicos: dos en ruta, dos en BMX y uno en contrarreloj. El vicepresidente de la federación acotó que además se debe analizar si se ratifica o rectifica la fecha de inicio de los Juegos por el coronavirus, lo que modificaría los plazos. (Expreso)