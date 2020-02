1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 13 Febrero 2020

Por segunda ocasión y en menos de 10 años, la Federación Ecuatoriana de Boxeo (FEB) cae en causal de intervención.

La primera fue en el 2012 cuando José Cevallos era ministro de Deportes. Patricio Calero fue elegido presidente de la FEB y hubo división interna con púgiles que lo apoyaban y otros que no lo aceptaban.

La segunda intervención fue en enero pasado por Andrea Sotomayor, secretaria del Deporte, porque el presidente de la FEB, Álex González, no podía ser reelegido, según la Secretaría, porque tiene dos periodos seguidos y eso lo inhabilita.

Esta segunda intervención ha recibido el rechazo de la AIBA (Asociación Internacional de Boxeo Aficionado) y el caso se encuentra en apelación y cumple su trámite legal en instancias judiciales.

Ambas intervenciones han provocado división interna y los deportistas han sufrido las consecuencias como ahora ocurre con Luis Delgado.

El manabita de 20 años señala que ha recibido la peor puñalada en la espalda, ya que el pasado 4 de febrero, en el Centro de Alto Rendimiento de Rioverde, en Esmeraldas, Cirilo López, actual DT de la Tricolor, le notificó que no iba más en la división de los 52 kilogramos.

Delgado, quien desde hace tres años forma parte de los procesos de la Tricolor, se preparaba para el clasificatorio de Argentina, en marzo, con opciones de llegar a Tokio 2020.

El púgil, junto con su padre Ramón, indicó desconocer las causas por las que López lo marginó del equipo.

Luis rechaza que el entrenador lo haya remplazado por Miguel Shiguango Andi, de Napo, quien, refiere Delgado, no tiene un palmarés como el que le antecede. “No es justo que un DT nuevo, que tiene un mes con el grupo, me saque de la selección en la cual vengo trabajando hace tres años. Me sacó para llevar a uno de sus alumnos que ha sido campeón nacional una sola vez. Yo he recorrido y ganado seis veces los Juegos de Menores”, indicó.

El púgil manabita señaló que está tocando puertas para que lo ayuden a reintegrarse a la selección porque ha defendido muy bien a Ecuador en eventos internacionales, como en Rusia y el año pasado en los Juegos Panamericanos de Lima.

Delgado dijo que desde que llegó López a la selección sintió la marginación, y en las prácticas le ponía espárrines de mayor peso, con quienes no tenía opciones de ganar.

“Cuando llegué a Rioverde no me tomaba en cuenta y me tenía a un lado. Luego me quedé sorprendido porque me dejó afuera. Me dijo que así yo haya representado al país, eso a él no le importaba”, dijo Delgado.

Por su parte, Ramón Delgado, padre de Luis, dijo: “Como padre reclamo porque mi hijo fue marginado pese a los tres años de trabajo. No puede ser que lo dejen por un muchacho que es una vez campeón nacional, es lamentable”.

La denuncia se hizo pública a los asambleístas de Manabí y la Secretaría del Deporte todavía no se ha pronunciado.

EL UNIVERSO contactó por vía telefónica al técnico cubano Cirilo López, quien entrena en Rioverde, en Esmeraldas, pero no respondió. (El Universo)