Detalles Publicado el Miércoles, 05 Febrero 2020

Tras las críticas que recibió por una publicación en Twitter en la que asociaba dos tamaños de una bebida gaseosa con las cantantes Jennifer López y Shakira, quienes actuaron en el show de medio tiempo del Super Bowl 2020, el político y periodista deportivo Alfonso Harb explicó la razón de su publicación. Asegura que no tenía un sentido sexual, que lo que buscaba era resaltar la esencia artística idéntica de la neoyorquina y la colombiana, pero que un grupo feminista lo ha tergiversado.

"El domingo fui un admirador privilegiado del espectáculo que propuso el Super Bowl 2020. Yo expresé mi admiración por estas dos artistas y puse un comentario que me pareció muy válido y pertinente, en el sentido de que son dos extraordinarias artistas, pero inmediatamente estas 'feminazis' saltaron a malinterpretar y a llevar todo a una tergiversada orientación sexual, cuando ese no fue el sentido de la comparación", explicó Harb, en diálogo con El Universo.

¿Y entonces qué quiso decir?

"No he mencionado a estas dos grandes artistas como 'mujeres riquísimas', yo quise referirme al contenido de su personalidad, de su belleza, y su enorme calidad artística. Ambas tienen esos factores comunes, ambas son extraordinarias. Ninguna es más que otra y obviamente varían un poco en el tamaño y por eso, usando un poco de humor, usé el concepto del envase familiar y mediano, como para reflejar que la diferencia es solo en el tamaño, pero que el contenido es el mismo; sin embargo, inmediatamente lo quisieron llevar a la orientación morbosa, porque este grupo de 'feminazis' siempre anda a la defensiva y allí ya no me quedó otra cosa que ponerlas en su lugar".

Consultado sobre si no cree que su comentario, en su posición de figura pública, abona a prácticas machistas de comparar mujeres con objetos, Harb respondió que nunca pretendió faltar el respeto a las artistas o a las mujeres en general.

"Ya no se usa ese tipo de publicidad porque cosifica a la mujer, más o menos desde los años 90s. Por eso, creo que no podría ser gerente de mercadeo. Igualar el cuerpo de una mujer al de una botella es extremadamente desagradable, anticuado y absolutamente carente de creatividad", criticó la usuaria de Twitter, Cristina Núñez.

Según Harb, su publicación generó más buenos comentarios que malos. "No me esperaba la reacción favorable a mi tuit, que largamente abrumó a la actitud pendenciera, beligerante y confrontativa de estas cuatro o cinco 'liderezas del feminazismo' que hay aquí en Ecuador".

Si yo fuera gerente de mercadeo de la Coca Cola las contrato a las dos como modelos de envases mediano y familiar. El sabor es el mismo: riquísimo; solo cambia el envase https://t.co/QrJn2Yjh7l — Alfonso Harb (@pochoharb1) February 3, 2020

Para Harb, estos grupos tratan de disminuir públicamente la opinión de quienes piensan contrario a su manera de actuar. "Cuando comenzaron a insultar aproveché para recordarles que es mucho más grave defender una serie de tesis en las que constantemente están tuiteando o se están manifestando, por ejemplo, con el tema de las tendencias relacionadas al lesbianismo y homosexualismo, las cuales no comparto, pero respeto".

Harb, un excongresista y líder del movimeinto político Meta, ha manifestado su rechazo a propuestas legislativas que según su apreciación van contra la familia y la seguridad ciudadana. Él también se confrontó con las mujeres que lo criticaron por su tuit sobre JLo y Shakira. Era necesario, dice: "Por supuesto, aproveché para recordarles que son las primeras defensoras de prácticas como el aborto en cualquier condición y que tienen ese afán constante de defensa, aplicando el concepto de Derechos Humanos, a todos estos delincuentes y lacras sociales que en las calles matan y roban a los ciudadanos, pero que tienen en ellas a las primeras guardaespaldas mediáticas y de redes sociales que inmediatamente saltan a defenderlos". (El Universo)