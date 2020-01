1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 27 Enero 2020

El técnico de la selección sub-23 de Ecuador, Jorge Célico, lanzó duras críticas a los dirigentes de los clubes del fútbol nacional, luego de que la Tri perdiera contra Venezuela por 1-0 y quedara eliminada del Preolímpico de Colombia, certamen que clasificará a dos combinados a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

La caída contra los llaneros -que se dio por un gol de Yeferson Soteldo- fue la tercera consecutiva del equipo de Célico. Antes sucumbió ante Chile (3-0) y Colombia (4-0). Se quedó con 0 puntos y sin opciones de avanzar al cuadrangular final. En la fecha final enfrentará a Argentina.

"Tuvimos una negación de jugadores de manera increíble, y se tuvo que echar mano de estos chicos que juegan muy bien, pero que les faltó trabajo para jugar un torneo de tanta envergadura como el Preolímpico", apuntó el estratega, en rueda de prensa, la noche de este viernes 24 de febrero.

"Lo que digo ahora puede sonar a pretextos (por la eliminación), pero los que viven en el Ecuador saben cuán complicado fue armar esta Selección. Se debe hacer un análisis del fútbol ecuatoriano", acotó.

Luego, descargó la munición contra los directivos: "Y de una vez por todas que no mientan, que no se golpeen el pecho por la camiseta del Ecuador, cuando no es así. A los clubes les interesa sus clubes, que sus jugadores jueguen en sus clubes, que vayan de pretemporada o que se vayan de paseo a cualquier lado. No les interesa la Selección. No hay un discurso que consolide una realidad como la que plantean, cuando por un lado veo que se golpean el pecho y por el otro te niegan los jugadores" añadió.

El enojo de Célico se dio porque para conformar la Selección, al no ser el Preolímpico un torneo avalado por la FIFA, Emelec (que realiza la pretemporada en España) no le cedió a Joao Rojas, Bryan Cabezas, Bryan Carabalí; mientras, Aucas no le prestó a Alexander Alvarado, Jhon Lara, Jhon Espinoza y Gregori Anangonó.

Aparte, desde el extranjero no fueron cedidos Gonzalo Plata (Sporting de Lisboa, de Portugal), Sebastián Méndez (Orlando City, de la MLS de Estados Unidos) y Félix Torres (Santos de México).

De última hora se quedó sin Jonathan Perlaza, quien fue transferido de Guayaquil City al Querétaro de México. (El Universo)