Detalles Publicado el Viernes, 17 Enero 2020

Preguntado por la ausencia del delantero tricolor que milita en el Lazio Felipe Caicedo, el técnico Jordi Cruyff aseguró que hablará personalmente con el deportista, evitando la intromisión de la prensa.

Felipao decidió no continuar en la Tri en septiembre de 2017. El nuevo timonel del combinado nacional se mostró prudente ante la consulta del periodista de si piensa en convocar al atacante guayaquileño de 31 años, de gran presente en Italia.

“Hay ciertas cuestiones que prefiero no hacer nunca en prensa, que es hablar sobre un jugador en específico. Habrá una conversación personal, y así es como me gustaría trabajar. Rara vez voy a querer entrar en situaciones individuales de un jugador a través de los medios”.

Y añadió: “Creo que es mucho más respetuoso, mucho más discreto, hacer el trabajo en conversaciones directas con los jugadores, porque así también ellos entienden que tienen un entrenador en quien pueden confiar y con quien puedan hablar abiertamente”.

Cruyff pidió que lo entiendan en su opinión respecto del distanciamiento de Caicedo. “Si hablo con él lo sabrán en su tiempo o quizás no. Yo por mi parte me gusta mucho la discreción. Es mi manera de trabajar, así me educaron”, justificó el seleccionador holandés. (La Hora)