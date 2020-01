1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 07 Enero 2020

Cumplida la tercera etapa de Rally Dakar, el piloto ecuatoriano Sebastián Guayasamín se mostró contento con el desempeño del equipo, tras pasar los apuros del segundo día en el que tuvo tres pinchazos.

La etapa tuvo partida y arribo en la localidad de Neom, un total de 504 kilómetros, en los que el Chevrolet Dakar Team no tuvo inconvenientes.

"No exigí mucho al auto, lo cuidamos bien, no pinchamos ninguna rueda. De hecho no me bajé a ningún momento del vehículo. Creo que hicimos una linda etapa", dijo Guayasamín, que corre a bordo de una Trailblazer.

En la etapa, el equipo nacional ocupó la posición 53 con 5 horas, 56 minutos y 57 segundos, mientras en la clasificación general está en en puesto 59 con tiempo de 18h 46m 47s.'

"Arrancamos muy tarde, ayer tuvimo problemas y empezamos esta jornada en puesto 140, era seguro que nos ganaría la noche, pero no nos enterramos, no rompimos nada, así que muy contento, fueron siete horas de conducción muy exigentes pero siempre con la mente tranquila”, apuntó. el ecuatoriano.

En autos, el español Carlos Sainz logró su primera victoria (3h 48m 01s) y pasó a liderar la clasificación. En Motos, el estadounidense Ricky Brabec (3h 29m 31s) ganó esta jornada.

La cuarta etapa se corre este miércoles entre Neom y Al-Ula con un total de 676 kilómetros, de los cuales 453 son cronometrados. (El Universo)