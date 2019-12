1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 13 Diciembre 2019

La Academia CLAP (Centro Lúdico Artístico Pirouette), que representó a Ecuador en el campeonato mundial de danza All Dance World, alcanzó 30 galardones. De esta forma, el país se llevó el mayor número de distinciones en este certamen internacional, en distintas modalidades como: ballet, jazz, flamenco, hiphop, tap, acrobacia.



El evento se desarrolló desde el 24 de noviembre al 1 de diciembre, en Orlando, Florida. A la competencia asistieron delegaciones de 30 países, tres mil bailarines y más de 250 academias de danza. Las categorías estuvieron organizadas en niños, jóvenes/adultos; 51 bailarinas de la academia CLAP asistieron.



Ecuador se llevó 15 medallas de oro, 9 de plata, 6 de bronce; así mismo reconocimientos a: Mejor Directora, Mejor bailarina juvenil, Mejor bailarina niñas, 3 becas All Dance Italia y 3er lugar a mejor coreógrafo.



La Directora de la Academia, Ana Cristina Jarrín, manifestó sentirse muy orgullosa sobre el logro de todo el equipo CLAP. "La disciplina de los bailarines junto al trabajo realizado en la academia ha hecho sonar el nombre de Ecuador en todo el mundo, quedó demostrado el gran talento ecuatoriano y que todo esfuerzo tiene su recompensa", afirmó.



Detalle de los premios del Campeonato Mundial All Dance



División Niños: de 4 a 12 años



1ero Ballet Repertorio (Laura Lopez)

2do Ballet Creación Inédita (Laura Lopez)

3ero Ballet Creación Inédita (Ma Vero Boloña)

1ero Jazz (Mayte Moncayo)

3ero Jazz (Clarissa De Tomasso)

1ero teatro musical (Amalia Garcia)

2do Flamenco (Ma Vero Boloña)

1ero Flamenco (Camila Hernandez)

1ero Tap (Malu Mantilla)

1ero Dúo de jazz (Mayte Moncayo y Daniela Cattan)

2do Dúo de tap (Camila Hernandez y Antonella Tapia)

3ero Trío Show (hasta la raiz: Mayte, Laura, Daniela)

2do Trío Show (Hairspray: Malu, Sofia, Amalia)

1ero Trío Flamenco (Camila, Antonella, Ma Emilia)



Premios Especiales



Ma Veronica Boloña Beca a All Dance Intercontinental Italia (por Tap Dance)

Sofia Miranda Beca a All Dance Intercontinental Italia (Por Danzas Españolas)

Amalia Garcia Mejor Bailarina (Premio $1000 Cash)



Participaciones grupales



2do Lyrical Chasing Pavement

1ero Danzas Españolas (Youth) Mi Voz

1ero Teatro Musical Anything Goes

3ro Danzas Españolas (Tiny/Mini) Sevillanas

2do Show That Man

1ero Jazz (Tiny, Mini,Youth)



División Juvenil/Adultos: de 12 años en adelante, nivel estudiante.



2do Solo Contemporáneo (Sofía Baquerizo

1ero Teatro Musical (Camila Barba)

3ero Tap Dance (Amalia Nebot)

1ero Tap Dance (Lisa Montesdeoca)

1ero Danzas Españolas (Sofía Baquerizo)

2do Dúo de Teatro Musical (Camila Barba y Amalia Nebot)

3ro Dúo Danzas Españolas (Denise Noboa y Sofia Guarderas)

2do Trío Tap Dance (Amalia Nebot, Lisa Montesdeoca y Martina Saab)



Participaciones Grupales



1ero Teatro Musical (King of New York)

1ero Danzas Españolas (Por Tangos)



Premios Especiales



Amalia Nebot Beca a All Dance Intercontinental Italia (por Tap Dance)

Sofía Baquerizo Mejor Bailarina Juvenil (Premio $1000)

Ana Cristina Jarrin Mejor Coreógrafa 3er Lugar (Premio $2000)

Ana Cristina Jarrin Mejor Directora 1er lugar (Premio $10000)

(Ecuavisa)