Detalles Publicado el Lunes, 02 Diciembre 2019

Son las 18:00 del pasado lunes y Víctor Portugal (61 años), el presidente de la Federación Deportiva Estudiantil del Guayas (Fedestudiantil), se reúne con Alfredo Gómez (63), coordinador, en la estrecha oficina de la entidad, ubicada en un sector del Polideportivo Huancavilca.

De ahí casi los desaloja la directiva pasada de Fedeguayas. Ambos programan contra el tiempo los torneos colegiales para cerrar el año lectivo. Llevan más de la mitad de sus vidas vinculados a fomentar el deporte estudiantil, y pese a haber vivido “buenos y malos momentos” no se rinden, no obstante el pobre apoyo oficial que los hace buscar ayuda en la empresa privada.

¿Cómo se fomenta la práctica del deporte estudiantil en la ciudad?

Hubo buenas épocas, pero también hubo momentos difíciles. Por ejemplo, la época de los diez años del gobierno anterior (Rafael Correa) fueron catastróficos, no solo para nosotros sino para todo el deporte de la provincia.

¿Por qué?

Porque allí todo tenía una visión económica, a todo se le ponía precio, se cerraban los escenarios, no se facilitaban los entrenamientos.

¿Influyó la expedición de la Ley del Deporte?

No sabría explicarlo bien, pero como el hermano (de Pierina Correa, expresidenta de Fedeguayas) era el presidente todo (reclamo) era difícil.

¿Esa Ley perjudicó o benefició a su Federación?

Tuvo unas cosas buenas y otras malas. Por ejemplo, ya había un marco legal en el que uno podía respaldarse y

a nosotros nos asignaron un recurso, que era poco, pero ya se tenía una base.

¿Antes no existía ese apoyo del Ministerio del Deporte?

No, antes no. Por estatutos, la Federación Deportiva Provincial Estudiantil del Guayas es una institución autónoma, sin fines de lucro, que vive de autogestión. Y no es verdad, cobramos todo en la organización de torneos; a los colegios fiscales les hacemos ciertas exoneraciones.

¿Cuál es el presupuesto?

Hemos tenido años muy malos, con saldos en rojo. El presupuesto es de más de $150 000. La Secretaría del Deporte nos asigna $20 000 a $25 000, lo demás es autogestión.

Antes los campeonatos estudiantiles convocaban público, ¿por qué ya no?

Es que antes participaban colegios emblemáticos como el Vicente Rocafuerte. Aguirre Abad, que siempre tenían rivalidad deportiva; el 28 de Mayo, Guayaquil, pero en esos colegios se fue perdiendo esa mentalidad. El Ministerio de Educación apunta más a la parte académica y pedagógica que al deporte. Ese ministerio ha invertido en un sinnúmero de proyectos, pero hasta ahora no ha hecho inversión en un plan deportivo y creo que esa es la única actividad que va a sacar a los muchachos de tantos vicios. Antes, de cada diez estudiantes, siete u ocho tal vez hacían deportes; ahora es lo contrario, solo dos practican deportes y el resto otras cosas. El propio proceso fue en contra del sistema deportivo.

¿Qué actividades realizan en la Fedestudiantil?

Nuestro cronograma cubre nueve disciplinas deportivas, por quimestre y vamos a aumentar el número de atletas participantes. El año pasado fueron más de 14 000, en este, gracias a la categoría superior en fútbol, rebasaremos los 15 000. El fútbol es el deporte con más acogida. El grueso siempre son los particulares, pero este año estuvimos a la par con los fiscales.

¿Cómo resuelven el tema de escenarios para sus certámenes?

En fútbol nos ayuda Federación Deportiva del Guayas, la matriz. Tenemos la sintética del estadio Modelo y la cancha de Miraflores. Incluso nos bajó el precio por hora. Hay colegios particulares que también nos prestan sus instalaciones sin costo.

¿Y en atletismo? Guayaquil no cuenta con pista atlética sintética oficial.

No hay una . Yo aproveché que los atletas masters programaron una competencia y como tienen sus recursos comenzaron a arreglar la pista Víctor Emilio Estrada y pude hacer el contacto para realizar ahí las pruebas. Allí fue el intercolegial superior, inferior, pero nos falta la intermedia, que será en este mes. El novato escolar lo hicimos en la pista de La Moderna; y el intercolegial en Monte Tabor.

¿Con la expresidenta de Fedeguayas, Pierina Correa, tenían apertura?

De aquí nos querían botar y nos habrían botado si ella seguía. Nos querían cobrar arriendo. No pagamos alquiler de la oficina, pero ella nos quería cobrar más de $ 500 y dijimos que no podíamos pagar. La administración de ella fue nefasta para el deporte del Guayas y como he dicho antes: nosotros somos la prima pobre de la matriz.

¿Por qué dice eso?

Porque no tenemos recursos. Vivimos de la autogestión y tenemos que ver cómo cubrimos los torneos. La fortaleza que tenemos es nuestra credibilidad en lo que hacemos y confianza de los que participan.

¿De qué entidad dependen?

De la Secretaría del Deporte. Las estudiantiles tienen su matriz, que es la Federación Deportiva Nacional Estudiantil (Fedenae).

¿Fedenae qué apoyo les da?

Ellos hacen sus actividades, pero cada quien se bate como puede. Pero en Pichincha sí veo que tienen contactos y eso es lo que estamos buscando ahora. Este año empezamos con una empresa: FM Store, para que nos auspicie en el atletismo. La idea es ir a otras empresas para que nos ayuden a cubrir los costos.

¿Añoran los tiempos cuando el deporte estudiantil en Guayaquil era popular?

Sí, porque antes el ambiente era más sano. El estudiante ahora es más difícil, sobre todo los de los colegios fiscales. Es allí donde el deporte debe entrar de lleno para rescatar a los muchachos, si no todo se va a perder. En los colegios particulares se hace actividad deportiva porque el padre de familia paga. Pero en los fiscales dicen que todo debe ser gratis, pero gratis nadie quiere hacer nada. (El Universo)