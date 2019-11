1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 05 Noviembre 2019

Glenda Morejón, marchista ecuatoriana está nominada a Mejor atleta sub 20 de la temporada, así lo dio a conocer la Federación Internacional de Atletismo (IAAF por sus siglas en inglés).



La atleta de 19 años, aparece entre las cinco mejores del mundo en su categoría, gracias a que ganó el Gran Premio Internacional de Marcha Cantonés de La Coruña (España), con un tiempo de 1 hora, 25 minutos y 30 segundos en los 20 kilómetros marcha.



Con este registro, la imbabureña tiene su boleta para ir a Tokio 2020. Aunque en las próximas carreras, deberá defender su tiempo, para confirmar su presencia en suelo japonés.



Morejón, ademá se llevó el campeonato sub 20 Panamericano en 10.000 metros, con 44m46s, en el certamen realizado en julio pasado en Costa Rica. También fue parte del equipo nacional que participó en el Campeonato Mundial Absoluto de Atletismo en Doha (Catar), donde, junto con su coterránea Karla Jaramillo se ubicaron en los puestos 25 y 18, respectivamente.



Junto a la marchista, las otras cuatro candidatas al premio Estrella Naciente de la IAAF son la jamaiquina Britany Anderson, quien rompió el récord mundial Sub 20 en los 100 metros obstáculos. La etíope Lemlem Hailu, medallista de bronce de los 1.500 metros en los Juegos Africanos.



La ucraniana Yaroslava Mahuchikh, quien rompió el récord mundial de la categoría en el salto de altura, y la estadounidense Sha’Carri Richardson, récord mundial de 100 y 200 metros. (Ecuavisa)