La Hora de Quito

Detalles Publicado el Miércoles, 07 Agosto 2019

Ángela Tenorio clasificó a la final de los 100 metros planos, al completar la prueba con un tiempo de 11.49, por detrás de la canadiense Crystal Emmanuel, quien hizo 11.48. Hoy, a partir de las 16.40, la atleta ecuatoriana buscará la quinta medalla de oro para el Team Ecuador, en el Estadio Atlético de Lima.

Tenorio, originaria de Lago Agrio, es dueña del récord nacional con un tiempo de 10.99 segundos.

Al término de su participación, Tenorio se mostró feliz por la clasificación y motivada a ganar una medalla de oro. “Mañana vamos con todo a la final. Siento que tengo mucho todavía para dar. Sé que voy a competir con la campeona olímpica, pero es ahí cuando debemos crecernos porque nadie es más ni menos que nosotras”, dijo.

Continuando con las pruebas de atletismo, Juan José Caicedo se ubicó sexto en lanzamiento de disco, en su primer intento hizo 56,92m, mientras que en la segunda hizo 57.81, además tuvo dos intentos anulados. Andy Preciado, quien se matriculó en declatón, se ubicó en duodécimo lugar.

Andrea Calderón, por su parte, se quedó con el quinto lugar en los 800 metros planos con un tiempo de 2.849, tras la caída de la competidora canadiense.

Yuliana Angulo, en tanto, se ubicó en décimo cuarto lugar en la prueba de salto de longitud con una distancia de 6.18. Mientras que, Diana Landi culminó los 10.000 metros planos en décimo primer lugar con un tiempo de 34:33.49. (MP)

Ausencia inesperada

° El fondista cuencano, Byron Piedra, quien estaba previsto que compita en los 5.000 y 10.000 metros no llegó a Lima por problemas de salud. Según Roberto Ibáñez de la Secretaría del Deporte, el atleta de 36 años sufrió problemas estomacales. Además, no asistió a los últimos chequeos médicos por lo que no viajó a Lima.

Fuente: La Hora