Detalles Publicado el Sábado, 01 Junio 2019

La selección ecuatoriana, dirigida por el colombiano Hernán Dario Gómez, tendrá un duro enfrentamiento esta noche (19:30 de Ecuador) contra Venezuela, país que viene de sorprender y vencer en un amistoso a la selección argentina del astro Lionel Messi.

Ecuador inicia esta gira por Estados Unidos rivalizando ante un equipo que viene generando buenas sensaciones de fútbol en sus recientes encuentros amistosos y además, terminó las eliminatorias pasadas (no clasificó al mundial) dejando altas expectativas paras las próximas clasificatorias y virtuosismos en los diferentes partidos que tuvo que cumplir por calendario.

Por otro lado la 'Tri', que no consiguió buenos resultados ni buenas actuaciones en sus últimas participaciones en partidos de carácter amistoso (0-1 vs. Estados Unidos y 0-0 vs. Honduras), espera revertir las críticas recibidas en cuanto a su funcionamiento y desarrollar un buen papel en estos dos juegos finales (vs. Venezuela y México) que tiene como preparación previa, antes de su debut en la Copa América de Brasil 2019 el próximo 16 de junio ante Uruguay.

El próximo domingo 9 de junio la selección nacional afrontará su último cotejo amistoso contra México, del actual entrenador Gerardo el 'Tata' Martino, que además, no actuará con su equipo en esta edición de la Copa América.

Posibles alineaciones:

Ecuador: Alexander Domínguez; José Quintero, Gabriel Achilier, Beder Caicedo, Pedro Velasco; Jefferson Intriago, Jefferson Orejuela, Antonio Valencia, Renato Ibarra; Andrés Chicaíza; Carlos Garcés. DT: Hernán Darío Gómez.

Venezuela: Rafael Romo; Ronald Hernández, Yordan Osorio, Mikel Villanueva, Roberto Rosales; Luis Manuel Seijas, Arquímides Figuera, Yangel Herrera; Jhon Murillo, Adalberto Peñaranda; Salomón Rondón. DT: Rafael Dudamel. (El Universo)