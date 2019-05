1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 21 Mayo 2019

Guayaquil City no pudo sumar tres unidades este lunes en el duelo que cerró la fecha 14 de la LigaPro al empatar 1-1 ante Sociedad Deportivo Aucas, en un tanto de último minuto.



El elenco de los ciudadanos se quedó con un sabor amargo al igualar con los del sur de Quito, debido a un gol que se marcó cuando todo parecía una victoria de los dirigods por Pool Gavilanes. Michael Hoyos, abrió el marcador a los 3 minutos en favor a los dueños de casa.



Los guayaquileños, quienes sacaron ventaja, no pudieron agrandar la diferencia, pese a haber tenido un penal a favor a los 32 minutos, el mismo que no fue aprovechado por Anderson Naula, ya que el portero de la visita, Fernando Fernández, atajara el disparo.



El duelo que se disputó bajo poco marco de público, terminó con un empate debido al tanto de Juan Manuel Tevez, quien a los 90+4 pudo marcar el empate con el que su club rescató un empate. (Ecuavisa)