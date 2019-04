El Universo de Guayaquil

Detalles Publicado el Miércoles, 10 Abril 2019

Iván Hurtado dijo en el 2011: “Esperamos volver a recuperar la confianza de FIFPro (Federación Internacional de Futbolistas Profesionales)”, al referirse a la sanción que ese organismo le aplicó a la Asociación de Futbolistas de Ecuador (AFE), gremio que desde ese año preside el exzaguero, por irregularidades de la administración anterior. Ahora, la FIFPro castiga otra vez a la AFE y Hurtado está en medio de una tormenta que incluye el llamado de Edwin Tenorio (vicepresidente actual) a una asamblea y la destitución de Jorge Guzmán Mancilla como gerente. Con la imagen maltratada de la AFE, Guzmán aceptó ayer hablar con este Diario, que buscó (y seguirá buscando) la versión de Hurtado, pero el exfutbolista no respondió ocho llamadas a su teléfono celular y tampoco se lo ubicó vía Twitter.

Usted dice que es ilegítima la presidencia de Hurtado.

Desde el 2013 está inhabilitado por la Superintendencia de Bancos. El artículo 75 de nuestro estatuto establece que los sancionados por ese ente no podrán cumplir ningún cargo en nuestro directorio. Su origen es ilegítimo, tanto que tras ganar la elección (en 2011) informa al Ministerio del Deporte (ahora Secretaría), pero no inscribe su cargo. Recién el pasado 26 de febrero, Hurtado se registra. Es decir, todos los actos que él realizó como presidente de la AFE no son legales.

¿Por qué se revela recién lo de la inhabilitación?

Porque ya no se podía seguir callando, el tema superó los niveles tolerables. Sobre todo cuando Hurtado hace falsas acusaciones y dice desconocer que hay cuentas de ahorro y corriente de la AFE. Tengo documentos en los que él autoriza que todo (trámite) se haga con una sola firma, que es la mía, porque él no puede. Esto salta recién porque no había dónde denunciarlo. Lo hicimos una vez ante la FIFPro y no respondió.

¿Hurtado impidió que usted ingrese a la AFE?

No solo me lo ha impedido, sino que en una falsa reunión del directorio, dirigida por su esposa, se ordenó sacarnos a los funcionarios de la gerencia. Cerró con candado por quince días las puertas de la AFE, que tiene un mes paralizada. Designó a un nuevo gerente. Es un abuso por el que he reclamado ya ante la Secretaría del Deporte.

¿Qué tiene que ver en la AFE la esposa de Hurtado?

Esa pregunta debe contestarla él. Valores de la AFE hemos tenido que depositarlos en la cuenta de la señora; tenemos documentos de eso. En el 2017 se generaron $ 130.000 de ingreso y en el 2018, $ 120.000, que han ido a la cuenta de la esposa. Hay que preguntarle a él por qué los futbolistas están obligados a depositarle dineros en la cuenta de su esposa. Ella no es funcionaria en la AFE.

Esa acusación es grave.

Tengo documentos que demuestran que los valores se depositaron en la cuenta de la esposa de Hurtado y se lo hizo por orden de él. La AFE tiene en Produbanco una cuenta que Hurtado dice no conocer, pero él retiró de ahí $ 23.000 la semana pasada. Y otra es en Banco Pichincha, donde hay dinero de un préstamo de Goltv a la AFE. Por ese caso nos suspende la FIFPro y también porque Hurtado vendió la imagen de los futbolistas a Goltv y Panini sin tener autorización.

Usted aseguró que Hurtado recibe $ 125.000 anuales por sueldo, viáticos, pago de teléfono celular.

Él no recuerda de dónde sale ese valor alto. La AFE tiene una capacidad económica muy reducida y esa cantidad no está de acuerdo a la realidad de los sueldos de los futbolistas ecuatorianos, que difícilmente ganan $ 10.000, excepto los de élite. El recibe $ 10.000 al mes y se le reconocen $ 800 por telefonía celular, cuando la oficina de la AFE paga $ 353 mensuales por ese servicio.

¿Cómo está la relación Hurtado con Edwin Tenorio (vicepresidente de la AFE)?

Deteriorada. Edwin descubrió las mentiras de Hurtado y hace más de un mes le solicitó que haga una asamblea. Eso habría evitado la sanción de la FIFPro. Hurtado ha llamado a los jugadores para que no vayan a la asamblea que convocó Tenorio.

¿Por qué Hurtado no quiere que haya asamblea?

Hace gala de ignorancia del estatuto. El artículo 24 establece que si (el directorio) no convoca a asamblea, los socios pueden autoconvocarse. Solo se necesitan las firmas de los futbolistas y las hemos recogido en todo el país. Hurtado dijo que no podía haber autoconvocatoria porque él estaba en Lima. Nadie tiene que pedirle permiso a Hurtado ara eso.

A Hurtado se lo señaló por aceptar las condiciones que impuso a la AFE la FEF de Luis Chiriboga, porque esta le hizo un homenaje.

De la FEF jamás aceptamos una invitación, al menos yo las rechacé. Pero Hurtado no se perdió ninguna. Estuvo con los directivos de la FEF en Brasil 2014 y cuando los jugadores estaban acá por irse a una huelga, a él le hacían un homenaje en Estados Unidos. Firmó con (Álex) De la Torre (último vicepresidente de Ecuafútbol) un convenio en el que la AFE renunció a los acuerdos firmados, entre ellos la obligación de los dirigentes de clubes de mostrarnos los roles de pago a las plantillas. Hurtado ha perjudicado a futbolistas y ellos lo saben.

¿Cómo está la relación entre la AFE y la LigaPro?

Es cordial, pero no fluida. No estamos de acuerdo con la barbaridad de que sean funcionarios de la Cámara de Comercio los que actúen como una Comisión Disciplinaria. Un jugador quiere apelar una sanción, eso le cuesta $ 2.500. Es un despropósito.(D)

Fuete: El Universo