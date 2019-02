1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 08 Febrero 2019

La pequeña localidad argentina de Progreso, en la provincia de Santa Fe, es hoy "un pueblo que está mal" y que vive con "dolor generalizado" la defunción del futbolista Emiliano Sala, a quien vio crecer, según relató a Efe este viernes su alcalde, Julio Muller.

"Un pueblo que está mal. Yo tengo 57 años y viví toda mi vida aquí en Progreso y nos ha pasado como a todo pueblo otras situaciones, pero nunca lo vi al pueblo así, una tristeza generalizada. Yo pienso que todos nos sentimos una partecita del Emi, como cariñosamente le decimos, todos somos un poco Emiliano Sala", aseguró.

Emiliano Sala nació en la comuna de Cululú, aunque a los cuatro años se mudó a la vecina Progreso con su familia, una localidad de 3.000 habitantes en la que el joven pronto se hizo un hueco y a la que nunca dejó de visitar a pesar de la distancia que lo separaba de Francia, donde desarrolló la mayor parte de su carrera.

Como rememora Muller, era fácil ver al futbolista "con su termo y su mate" en cualquier calle del pueblo, o bien "trotando" o "andando en su bicicleta".

"A nosotros se nos hincha el pecho cuando hablamos del Emi, pero también sabemos que a él se le inflaba el pecho hablando de su pueblo. El Emi va a estar siempre, va a estar como estaba cuando nos venía a visitar. El Emi va a seguir estando entre nosotros", agregó.

Cuando los servicios médicos confirmaron el jueves que el cuerpo encontrado en la aeronave en la que el futbolista y el piloto viajaban con destino a Cardiff (Reino Unido) pertenecía a Emiliano Sala, la noticia sobrecogió al pueblo, que ahora espera el regreso de la familia para poder homenajear y dar sepultura a uno de sus ciudadanos más ilustres.

"No sabemos cual será la decisión de la familia de traer el cuerpo, como un deseo podría pedir que el Emi venga a descansar acá con nosotros. Lo vamos a homenajear todos los días, porque es lo que se merece, le vamos a hacer todo lo que podamos hacer", afirmó.

Las primeras patadas a la pelota de Sala llegaron en el club de su pueblo, el San Martín de Progreso, el mismo que ahora ofrece sus instalaciones a la familia y a todo Progreso para juntarse y realizar los actos de homenaje.

"El club es el lugar donde la gente puede acercarse y dejar cosas, le ofrecimos a la familia también las instalaciones, no sabemos si van a hacer un velatorio o si lo van a llevar al cementerio. Le ofrecimos las instalaciones del club porque va a ir todo el pueblo", declaró a Efe el presidente del equipo, Diego Ribero.

Ribero siguió de cerca todas las etapas que Sala quemó como jugador y también a nivel personal, y asegura que de lo sucedido se debe sacar una lección.

"Todo este dolor tan profundo nos tiene que dejar una enseñanza y es tomar el ejemplo de Emiliano, en cuanto a perseverancia, a sacrificio, su profesionalismo... No solo en lo deportivo sino en todo ámbito de la vida", afirmó.

El directivo ha estado en contacto permanente con la familia Sala desde que se conoció la desaparición del avión, y asegura que la confirmación del fallecimiento supone una mezcla de "tristeza y alivio", ya que al menos "permite a la familia cerrar el círculo".

A pesar de que el dolor dificulta cualquier debate, para Ribero es importante también que "las autoridades y los dirigentes del fútbol" se paren a reflexionar sobre cómo se trata a los futbolistas en un contexto "superprofesionalizado".

"Para los dirigentes del fútbol profesional también tiene que servir, no se puede manejar todo así como así, en cualquier vuelo, a cualquier hora, con cualquier piloto... Convengamos que el accidente era totalmente evitable", confesó.

Según sus palabras, cada proceso tiene sus tiempos, y en este llegará el momento en el que sea necesario investigar las causas del accidente.

"Son etapas tal vez de tiempo, pero me parece que es importante investigar, obviamente la vida de Emiliano no la tenemos más, su presencia física no está más con nosotros, pero es importante que esto sirva para que no vuelva a suceder", concluyó. (Buenos Aires/EFE)

Jugadores visten la camiseta de FC Nantes en homenaje al futbolista argentino Emiliano Sala, quien desapareció el 21 de enero de 2019 después de que su avión ligero, en el que viajaba de Nantes a Cardiff, desapareció en el Canal de la Mancha, antes del partido de fútbol de la Liga Francesa entre Nantes y Saint Etienne, en el estadio La Beaujoire en Nantes, Francia, 30 de enero de 2019. EFE / EDWARD BOONE