Detalles Publicado el Lunes, 21 Mayo 2018

La “falta de profesionalismo” de los jugadores fue el argumento que expuso Alfredo Arias para tomar la decisión de renunciar a Emelec, club con el que logró el título en la temporada 2017.

Lo confesó luego del triunfo de los azules el pasado sábado, 0-2 sobre Independiente. El estratega uruguayo confirmó que fue su último partido al mando eléctrico, y ante la pregunta de un periodista, en la rueda de prensa posterior al duelo, sobre su salida, hizo la revelación.

“Me voy porque no estábamos ganando, porque el equipo no estaba jugando bien, por actos de indisciplina y falta de profesionalismo”, expresó el estratega charrúa.

“No tengo que hacer de niñera, soy entrenador y no niñera. Creo que esto ya lo han entendido los jugadores y lo han demostrado en los últimos partidos porque se han entregado a muerte”, agregó Arias.

El adiestrador de 59 años manifestó que su salida “era necesaria” y destacó que quien sea su sucesor contará con un buen plantel para afrontar lo que resta del campeonato.

“Emelec es una muy buena institución, yo le deseo lo mejor. ¿Por qué me voy?, porque yo quiero mucho al club y no quisiera cobrar año y medio más (de contrato), y cobro muy bien. Ahora no tengo equipo. Me vinieron a hablar de Chile, es verdad, pero nadie me ha vuelto a llamar. Quiero que Emelec gane todos los partidos y conmigo no los estaba ganando”, indicó el exentrenador de los azules.

En los últimos meses se hicieron públicos problemas en los que estuvieron involucrados futbolistas emelecistas. Por ejemplo, una denuncia por agresión a una mujer; la aparición de videos como el de Jorge Guagua, en el que se lo veía en estado de embriaguez en una discoteca de la ciudad. Y en días pasados otro, en el que se lo involucró a Francisco Silva.

Arias también fue consultado sobre si dirigirá el próximo domingo, el Clásico del Astillero, e insistió en que el del sábado pasado fue su última intervención como técnico de Emelec.

“Lo que le dije al presidente (Nassib Neme) es que iba a ayudar en un partido más y fue este. La decisión está tomada. No seguiré. A mí Emelec me dio todo para trabajar, me permitió conquistar la gloria, ser campeón y eso no tiene precio”, concluyó el uruguayo. (D)

