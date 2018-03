1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Publicado el Martes, 27 Marzo 2018

Roosevelt Cedeño, directivo de Liga de Portoviejo y parte de la comisión conformada por los clubes para recibir y evaluar las ofertas de los interesados en transmitir el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, dio detalles de las propuestas recibidas ayer y que entrarán a elección de los dirigentes este mediodía.

Directv y TVCable presentaron una propuesta en conjunto, Fox Sports, GolTV y Teleamazonas son los interesados en los derechos de televisión.

“Partimos en la base de $ 25 millones anuales (como lo había negociado antes la FEF con GolTV, contrato que fue anulado por la Justicia), pero algunos ofertantes presentaron sus propuestas entre $ 27, $ 29 y hasta $ 31 millones… la más alta visto desde el punto anual”, dijo Cedeño.

En declaraciones a radio Huancavilca, el dirigente especificó que "de las cuatro ofertas, dos son altamente elegibles". No especificó cuáles, pero detalló que "una ofrece más en monto fijo pero menos en variable y la otra ofrece más por variables pero menos en monto fijo. Todo depende de por dónde se vea", reflexionó.

Según trascendió entre los propios oferentes, la alianza Directv-TVCable habría ofrecido $ 432 millones; mientras que Fox Sports y Teleamazonas habrían coincido en un total de $ 302 millones. Y GolTV envió una carta en la que insistía en que los derechos son suyos. Esto a pesar de que el contrato, que fue firmado con la FEF y no con los clubes, fue anulado por sentencia judicial.

Sobre esto último, Cedeño confirmó que la carta de GolTV dejaba constancia de "una eventual contingencia judicial" y que ninguna de las otras compañías se comprometió en sus ofertas a afrontar una posible demanda.

Abogados expertos en el derecho deportivo han dicho que no cabe tal demanda pues el contrato entre Carlos Villacis, presidente de la FEF, y Paco Casal, dueño de GolTV, no fue roto por la Federación sino que fue anulado por la Justicia. Además, los derechos ya no pertenecen a la Ecuafútbol.

Pero Cedeño insistió en que esa amenaza "no es un tema menor" y "sí es un asunto a considerar".

Respecto a otros detalles de las ofertas que recibió la comisión, el dirigente manabita comentó que “la propuesta de GolTV es la única que establecía el cobro por suscriptor de $ 4, el resto proponía un cobro menor”.

Los ofertantes propusieron que al menos un partido en cada fecha del Campeonato Nacional sea transmitido en señal abierta, además de transmisión a nivel internacional.

“La decisión la toman los 24 clubes este mediodía. Ojalá sea por consenso, pero si no es así, habrá que someter a votación”, comentó Cedeño y añadió que "mañana mismo se redactarían los detalles del contrato con el que resulte elegido".

Dos de los ofertantes "están en capacidad de transmitir este mismo fin de semana" el Campeonato, indicó el comisionado. Fuente: El Universo