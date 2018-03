1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 26 Marzo 2018

Horacio Salaberry, zaguero central nacido en Uruguay, recibió su carta de naturalización ecuatoriana la mañana de este lunes.

El deportista, perteneciente a los registros de Liga de Quito, podrá jugar en el cuadro 'albo' sin ocupar plaza de extranjero.

El elemento 'blanco' habló sobre la tranquilidad que le dio esta noticia en el programa radial Mundo Deportivo, en donde manifestó que "esa incertidumbre de que no salían esos papeles, era fea. Pasaban los días y nada. Pero bueno, ya estando en la recta final, porque a la medianoche ya no me podían inscribir, esta noticia me ha dado una gran tranquilidad".

Además, Salaberry aseguró que ha continuado preparándose junto a sus compañeros para estar listo para jugar con los 'albos'.

"Entrené al 100 % en este tiempo para no perder ritmo, he estado con mis compañeros y ellos me han apoyado mucho… Ahora ya estoy preparando todo para salir, hacer los trámites y quedar listo. Solo me queda sacar la cédula ecuatoriana", aclaró.

El uruguayo de @LDU_Oficial Horacio Salaberry recibió hoy la carta de naturalización por "su gran aporte al Ecuador en el ámbito futbolístico y de ayuda social" por parte del presidente Lenin Moreno. pic.twitter.com/83ICC6nxWI — Fanático (@Fanatico__EC) 26 de marzo de 2018

Fuente: El Telégrafo