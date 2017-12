La Hora de Quito

Si El Nacional sigue o no con el membrete de equipo de ‘Puros criollos’ queda para la discusión de sus seguidores. El fondo de que el colombiano Rinson López esté registrado en su nómina desde 2016 es que los problemas de adulteración de documentos siguen en el balompié nacional.

La Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) informó ayer la suspensión de López y Carlos Alberto Moreno, de Emelec por presentar documentos alterados.

“El señor López (Rinson) cometió el delito al falsificar documentos en Colombia y Ecuador. La FEF lo sanciona deportivamente con seis meses de no poder jugar y pasa el informe directamente a la fiscalía”, dijo Jaime Jara presidente de la Comisión de Investigación de la FEF en radio Caravana.

López, por su parte, pidió disculpas al país y a su exequipo, El Nacional. “Desde los 17 años vine a Ecuador a trabajar, había personas que me querían ayudar pero me ayudaron de la manera incorrecta. Me sacaron ese documento y ahora me doy cuenta que podía nacionalizarme tranquilamente”, dijo López en Área Deportiva.

El jugador de 30 años dijo que seguirá entrenando a la espera de volver a jugar, una vez cumplida su sanción. Según el registro de la FEF, López actúa en el país desde 2009. Pasó por equipos como Aucas, Macará, Pelileo, Espoli, Juventud Tabacuando y El Nacional. (WOM)

Suspensiones temporales

° La FEF informó también que se encuentran suspendidos temporalmente los jugadores Jonathan González, de Liga de Quito, y Abel Araujo, del Deportivo Cuenca. “Son 16 los casos que están pasados a la Comisión Disciplinaria. Ellos se irán juzgando con el tiempo”, agregó Jaime Jara. En el caso de González y Araujo tienen que presentarse en la primera sesión de la FEF, en enero de 2018, para presentar sus descargos.

