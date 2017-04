1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 18 Abril 2017

Marcelo Vieira, defensa del Real Madrid, contestó al técnico del Bayern Múnich, Carlo Ancelotti, que se mostró partidario del vídeo-arbitraje, y declaró que aplicar esa tecnología podría quitar "realidad" a los partidos.

"Creo que de toda la vida los árbitros tienen un papel muy difícil. Arbitrar con vídeos es quitar la realidad del partido. Nosotros también fallamos un pase y no hay vuelta atrás. Creo que no hay que cambiar".

Los jugadores del Bayern protestaron la expulsión de Arturo Vidal por doble tarjeta amarilla y los dos goles de Cristiano por posible fuera de juego. Marcelo, no quiso hablar sobre esas jugadas.

"Hace mucho que he dejado de hablar de los árbitros. Sinceramente no hablo. Antes me enfadaba. Cuando fallan, es normal que la gente proteste. Pero no hablo de los árbitros", agregó.

Además, narró el pase de gol que dio a Cristiano en el tercer tanto del Real Madrid en la prórroga: "He intentado hacer la mejor jugada para acabar en gol. He visto a uno de blanco a mi lado derecho y se la he dado a Cristiano".

Asimismo, dejó claro que el conjunto blanco hizo un gran trabajo tanto en el partido de ida como en el de vuelta y señaló que ahora están muy motivados para el próximo encuentro que tienen que disputar ante el Barcelona.

Por último, habló sobre Cristiano Ronaldo, que declaró después del encuentro que el público del estadio Santiago Bernabéu no le tiene que silbar: "El Bernabéu es muy exigente. Para jugar en el Madrid es muy difícil. Lo sabemos, llevamos muchos años aquí. Cristiano se dedica al máximo en ayudar al equipo", concluyó. (Madrid, EFE)

0 0 0 s2smodern

powered by social2s