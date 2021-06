El Universo de Guayaquil

Detalles Publicado el Viernes, 25 Junio 2021

Ecuador es una fuente inagotable de jóvenes talentos. Y en los últimos cinco años casi todos provienen del mismo sitio. Independiente del Valle es la gran cantera del fútbol ecuatoriano y una de las mejores de Sudamérica. Jugadores como Ángelo Preciado o Moisés Caicedo ya han conseguido dar el salto a Europa y el siguiente quiere ser Piero Hincapié. El defensa central de 19 años, que actualmente juega en Talleres de Córdoba, es una de las grandes sensaciones de la Copa América de Brasil-2021. Sus buenas actuaciones en tan solo tres partidos disputados con la camiseta de la Tricolor están traspasando fronteras y ya tiene a varios clubes europeos pendientes de sus pasos.

Según afirma el diario deportivo de Andalucía Estadio Deportivo, la directiva del Real Betis vería con buenos ojos la incorporación del joven central para suplir la posible marcha de Sidnei. Pero no solo el conjunto verdiblanco se ha interesado en Hincapié, sino que el Atlético de Madrid también lo habría puesto en su agenda, así como otros grandes de Europa como AC Milan, Paris SG, Bayern Munich, AS Roma, Newcastle, Celtic o Lens. Una lista con nombres muy importantes que ya saben cuál es el precio que tienen que pagar si quieren hacerse con sus servicios: diez millones de euros (11,93 millones de dólares), cuyo 50% irá para Independiente del Valle, que no quiso deshacerse por completo de una de sus grandes joyas.

Después de un gran paso por las categorías inferiores del conjunto ecuatoriano, donde conquistó la Copa Libertadores sub-20 el año pasado, Hincapié apenas necesitó unos minutos con el primer equipo para llamar la atención de Talleres, que le firmó un contrato hasta 2025. Zurdo, firme en los quites y entregas, con una salida de balón limpia, poderío en los balones aéreos, valiente y descarado, Piero es uno de los pilares de la T del Cacique Medina, que realizó un gran papel en la última Copa de la Liga Profesional en Argentina. También puede actuar como lateral izquierdo si la situación lo requiere y es un jugador al que, con libertad, le gusta mucho incorporarse a la fase de creación del juego y abandonar su rol más defensivo. A su llegada a Córdoba, Hincapié también sufrió una gran transformación física. Midiendo 1′84m, pesaba 67 kilos y debía llegar mínimo a los 73, por lo que se puso manos a la obra. Trabajó junto a Medina y su cuerpo técnico y logró ganar ese peso y convertirse en un central más físico.

En esta Copa América se ha destapado y, de momento, está siendo uno de los puntos álgidos de una selección de Ecuador a la que le está costando un mundo afrontar los partidos. El partido contra Colombia supuso su debut con la Tri y fue uno de los mejores sobre el campo, y eso que enfrente tenía a dos portentos como Zapata y Cuadrado. En el empate ante Venezuela también estuvo correcto y ante Perú, a pesar de que cometió un error que le costó un gol en contra a la Tri, dejó detalles de calidad. Como todos los jugadores jóvenes, peca de exceso de valentía y a veces arriesga demasiado en salida, algo que tiene tiempo de sobra para perfeccionar.