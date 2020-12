1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 11 Diciembre 2020

Pedro Quiñónez, jugador de El Nacional, a pesar de que confiesa que no le gusta hablar de su trabajo, dice que ve con positivismo las cosas para su club y para el país en general.

"Yo, siempre trato de remar para el mismo lado, ayudar a los más jóvenes y a mis compañeros (...) No soy un tipo de quejarme, de decir que no nos pagan", dijo.

Sobre la salida de 'Kinito' Édison Méndez, por algunas situaciones que pasó en el interior del club, Quiñónez dijo que era un buen tipo y que nunca tuvo problemas con él. "Nunca vi nada de lo que se comenta, nunca se portó mal conmigo; es mi amigo".

Dice que es un excelente profesional y no lo juzgará por algo que él no ha visto. "No puedo decir que pasó, porque no lo vi (...) Lo que hicimos fue un asado y un momento de esparcimiento".

Lucía Vallecilla, presidenta de El Nacional, había dicho que Édison Méndez dejó ingresar a la concentración licor, más de 3 jabas a tomar con jugadores y representantes de jugadores. "Los jugadores de El Nacional me dijeron que el señor dañó al grupo, los propios jugadores me lo dijeron en reunión conjunta, el señor Méndez pudo ser un gran jugador, pero si deja mucho que decir en lo personal".