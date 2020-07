1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 18 Julio 2020

La anécdota de Jordi Cruyff como seleccionador de Ecuador llega a su desenlace. Así lo reconoció finalmente Francisco Egas, directivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), quien avisó este viernes que “busca salida” al técnico hispano-neerlandés, porque este quiere “pensar bien” si se reincorpora o no al trabajo, ya que en el país –del que se fue en marzo– ha sido “cuestionado”.

El acabose: el segundo desaire directo en el mes –el otro fue el 9 de julio– por parte de Cruyff respecto de su retorno a Ecuador, puesto que se lo esperaba entre jueves y viernes.

No llegó. Y en su lugar, una excusa que la cuenta de Twitter de la Tricolor –acostumbrada al dinamismo de los emoticonos y demás piezas gráficas– difundió sin adornos ni ambages la noche del jueves: “Informando motivos de índole personal, Jordi Cruyff no viajó a Quito. Mientras tanto, el resto del cuerpo técnico continúa con el aislamiento obligatorio en Casa de Selección. Cualquier detalle adicional será comunicado en el transcurso de los próximos días”.

Muy temprano este viernes, la reacción de Egas, el único miembro de la cúpula de la Ecuafútbol al que Cruyff reconocía como su “jefe”, no se hizo esperar, en declaraciones a radio Área Deportiva: “Recibí un mensaje de él (Cruyff) desde Madrid. Me pidió dos días para pensar bien, porque acá (en Ecuador) es cuestionado. Eso me molestó mucho y pienso que se debe buscar una salida (por el DT)”.

‘No ha sido consecuente’

Más tarde este mismo día, Egas cambió finalmente su postura, inicialmente en defensa del estratega de 46 años. Así, en radio La Red declaró: “Ni los propios compañeros de Jordi Cruyff se anticipaban esto. Fuimos consecuentes y él no ha sido consecuente con el fútbol ecuatoriano. Seguimos incrédulos y sorprendidos. Estuvimos monitoreando su vuelo desde Israel a España para su llegada luego a Ecuador. Nos vamos a tomar no más de unas horas y ver qué conviene para tomar decisiones. El proyecto va a seguir, pero se tornó inviable (con Cruyff). El tiempo apremia (las eliminatorias mundialistas se inician en octubre); debemos reaccionar pronto”.

El nuevo desplante de Cruyff ocurrió apenas dos días después de que Antonio Cordón presentara su renuncia a la dirección deportiva de la FEF, cargo en el que fue anunciado el 30 de diciembre de 2019. El español era el otro “jefe” ante el que se reportaba el técnico, como él mismo lo reconoció cuando explicó su salida de Ecuador en marzo.

Oposición se levanta

Jaime Estrada, dirigente de la Ecuafútbol a quien la mayoría de sus pares reconocen desde el pasado 24 de abril como presidente, postura ratificada por la mayoría de afiliados de la FEF en mayo, se manifestó este viernes ante la reiterada falta de Cruyff.

Escribió en Twitter por primera vez en dos meses, así: “Señor Egas, no queremos más conflictos, como ecuatoriano le pido: remita al directorio copia de los contratos de los señores Cruyff y Cordón y un informe pormenorizado de esta relación laboral. Deje al directorio tomar a su cargo la situación, que desde el inicio no tuvo claridad”.

En tanto, Carlos Galarza, otro miembro de la cúpula, dijo a este Diario: “Es una burla, una vergüenza que se trate así al fútbol ecuatoriano. Cómo es posible que nos esté engañando, que la semana pasada, que ayer, que hoy día, que dos días más para pensar. La verdad, cuando alguien no quiere estar en un lugar y no se siente bien, tiene que ser sincero e irse”. (El Universo)