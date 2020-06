1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

El centrocampista Johan Mina pasará de Emelec al Werder Bremen de Osterdeich. Así lo anunció hoy Frank Baumann, director gerente de Fútbol en Werder Bremen.

“Estamos contentos de haber podido convencer a Johan de mudarse a Bremen. Johan es un centrocampista ofensivo, un jugador con calificaciones. En el Campeonato Sudamericano Sub 17, donde se convirtió en el máximo goleador, y en la Copa Mundial Sub 17, llamó la atención sobre sí mismo con buenas actuaciones. También fue uno de los jugadores más jóvenes en haber sido nominado para la clasificación olímpica con el Sub 23 de Ecuador. Sin embargo, después de mudarnos a Alemania, le daremos el tiempo suficiente para aclimatarse aquí y acostumbrarse al fútbol europeo ", dijo el directivo.

Johan Mina jugó su último juego competitivo para Emelec a fines de 2018. Debido a la crisis de coronavirus, probablemente podrá venir a Bremen en julio ”, continúa Baumann.

El recién llegado de 18 años al Grün-Weißen espera con ansia su tiempo en el Osterdeich. "Elegí Werder Bremen muy conscientemente porque Werder es un buen club que ha demostrado en el pasado que es un buen comienzo para el fútbol europeo para jugadores de América del Sur". Ciertamente necesitaré un cierto tiempo de inicio, pero estoy ansioso por la nueva tarea”. (jtr)