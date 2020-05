Arrecian las críticas en las redes

Detalles Publicado el Jueves, 07 Mayo 2020

Piso 17. El zaguero Arturo Mina quedó marginado de la Tricolor después del escándalo en el "Piso 17", en un hotel Hilton Garden de Belo Horizonte, Brasil, tras la eliminación de la Tri de la Copa América en el 2019. Hoy juega en la liga turca en el Yeni Malatyaspor.

Unas declaraciones ofrecidas al programa Havoline Deportivo que se difunde en las redes sociales, ha motivado una nueva avalancha de críticas. Mina declaró: "...en realidad, de la Selección, no sé. No sé del DT que venga o que ya está. Si me solicita, pues lo pensaré, pero ahora no tengo muchos deseos de estar en la Tri”.

Mientras la mayoría de los ecuatorianos hacen enormes esfuerzos por superar la crisis sanitaria y económica con tesón y una gigantesca voluntad para superar las adversidades, el jugador Arturo Mina hace gala de un desgano sin nombre. Las críticas arreciaron en las redes.

Propongo tres días de luto nacional ante la negativa de Arturo Mina de jugar en la Selección. Es un golpe durísimo, devastador, una razón para perder la esperanza en el futuro. ¡Bandera a media asta, ya! — Esteban Ávila (@estebanavila) May 7, 2020

Arturo Mina, quien tiene 12 partidos jugados con Ecuador, fracasó en una eliminatoria y quedó eliminado de una Copa América, contra la Sub 23 de Japón, dice que ya no tiene ganas de volver a la selección.

Una lástima. — José Carlos Crespo (@josecarloscresp) May 6, 2020

La pregunta es: ¿Arturo Mina tiene a día de hoy nivel para ser convocado? Por su nivel expuesto últimamente queda claro que no. Más allá de su deseo o no de ser convocado debería analizar actualidad, si @JordiCruyff no lo toma en cuenta será por eso, no tanto por sus deseos. https://t.co/YjdHFjC6QY — Jean Paul Álvarez (@jeanpaul_alv) May 6, 2020