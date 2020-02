1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 29 Febrero 2020

El partido entre Barcelona y Liga de Portoviejo se jugará a las 19:00 de hoy en el estadio Monumental de Guayaquil a puerta cerrada, es decir, sin público.

Así lo confirmó a este Diario el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart. La medida es parte del protocolo que se sigue en el país ante el primer caso de coronavirus detectado en Ecuador.

La Liga Profesional de Fútbol del Ecuador confirmó esta noticia mediante un comunicado en el que aseguró que el resto de partidos de la jornada se realizarán sin cambios.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, también afirmó a este Diario que la suspensión de los eventos masivos en Guayaquil y Babahoyo es de forma indefinida hasta evaluar la evolución del caso confirmado de coronavirus en Ecuador y si se detectan nuevos cuadros. "No hay fecha definida. (El Ministerio de) Salud valorará la evolución del caso y se debe saber si hay nuevos contagios", afirmó vía whatsapp.

"Por ahora la única medida (además de los temas médicos) es suspender eventos masivos. Es el protocolo que corresponde", agregó.

Sobre el partido de Barcelona con Liga de Portoviejo, Romo aseguró que "pueden jugar a puerta cerrada. Lo que no se puede permitir es aglomeraciones. Es decir pueden jugar sin público", reiteró la titular de Gobierno, quien confirmó que no están suspendidas las presentaciones de teatro y las proyecciones del cine: "En esos lugares es más fácil tener control, gel antiséptico, etc", añadió.

Romo aseguró que ya hay casos del coronavirus en muchos más países y que se aplican los protocolos en los puntos de ingreso al Ecuador como aeropuertos y puertos. "Se pone especial énfasis en aquellos con mayor cantidad de casos pero no exclusivamente en esos", dijo respecto a los extranjeros y ecuatorianos que ingresan a Ecuador de las naciones donde se han registrado los brotes.

Se han reportado casos de coronavirus en 40 países, sin incluir Ecuador, con un total de 85 681 contagios, 2 933 muertos y 39 761 curados. El 92 % de los contagiados están en China. (El Universo)