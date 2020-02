Expreso de Guayaquil

Viernes, 28 Febrero 2020

El paradero del seleccionador ecuatoriano de fútbol, Jordi Cruyff, es un misterio para algunos directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), según dijo el vocal de la entidad, Carlos Galarza. “No sabemos nada de la planificación de Cruyff (Jordi). Dónde va a estar esta semana o qué va a hacer después”.

Por esa razón, el miércoles, seis de los nueve miembros de la actual directiva de FEF (Jaime Estrada, Amílcar Mantilla, Carlos Galarza, Alfonso Murillo, Vicente Mantilla y Édison Ugalde) firmaron un documento donde solicitan conocer los acuerdos y contratos del cuerpo técnico de la selección de mayores, que es liderado por el holandés Jordi Cruyff.

También se pide la ratificación en designaciones de comisiones, el análisis y resolución sobre la situación del secretario general de la FEF, y conocer los acuerdos y contratos del staff deportivo (secretaría deportiva y su organigrama).

El presidente de la FEF, Francisco Egas, ratificó a EXPRESO que el entrenador holandés tenía previsto arribar al país este miércoles, con el fin de meterse de lleno en su planificación. “El miércoles, a las cuatro de la tarde, estaba programada su llegada. El profesor Cruyff cumplió con sus visitas a los jugadores nacionales que militan en México, Estados Unidos e Italia”.

Galarza aseguró que este pedido ya lo habían hecho de manera verbal en varias ocasiones internamente, pero que no habían tenido respuesta alguna. Por lo tanto, los directivos vieron oportuno hacerlo mediante un documento escrito porque ya se acercan las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022. El próximo 26 de marzo la Tri debuta de visita ante Argentina.

“Queremos saber la planificación mensual, trimestral, anual o la que haya. Tenemos que saber para estar conscientes y tranquilos de que el cuerpo técnico está trabajando. El miércoles hubo tres partidos importantes (Barcelona, Independiente y Católica) y queremos saber si el cuerpo técnico, especialmente el entrenador (Cruyff), le está poniendo el ojo a esos partidos. Ya se acercan las eliminatorias”, manifestó el directivo.

El vicepresidente de la FEF, Jaime Estrada Medranda, también recalcó que el pedido de rendición de cuentas es porque no conocen los detalles del acuerdo con Cruyff.

“Requerimos conocer a detalle la realidad de todo lo que se llegó a un acuerdo para la llegada de Cordón y Cruyff. No hemos visto el contrato, si hubiéramos visto el contrato diría sí existe esa cláusula de salida de Cruyff”, dijo Estrada, respondiendo así al interés que el Barcelona de España ha mostrado por el entrenador.

“Cuando antes se nos ha preguntado sobre algunos datos del técnico nuestra respuesta había sido no sé y ahora si nos preguntan donde está el señor Jordi Cruyff mi respuesta es no sé. Si me preguntan el tema del contrato, en los términos que está firmado, yo tengo que decir que no sé. Nosotros hemos recibido información absolutamente general”, acotó Mantilla.

Carlos Galarza, por su parte, manifestó que a los directivos de la federación “no se les presentó a los integrantes del cuerpo técnico y tampoco saben dónde viven”.

