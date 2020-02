1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 20 Febrero 2020

Mientras la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), a través de un comunicado en sus redes sociales, aseguró que Carlos Manzur se mantiene en su cargo en el directorio del organismo, el directivo de la Ecuafútbol Michel Deller ratificó que su compañero presentó la dimisión por desacuerdos a la interna de la agrupación.

"He tomado la decisión de separarme y se oficializará en estos días. No hay mucho que explicar. Simplemente existen diferencias profundas en ideas y acciones con quienes conforman la mayoría del directorio. No puedo ser una piedra en el zapato, así es la democracia", declaró Manzur el pasado lunes a diario El Comercio, después de una reunión del directorio realizada en Quito.

Michel Deller, también dirigente de la FEF, ratificó -la noche de este miércoles 19 de febrero- la salida de quien se desempeñaba como segundo vocal principal del máximo organismo del balompié nacional.

"Le he pedido a Carlos que reconsidere (su renuncia). Es un hombre increíblemente valioso. En un cuerpo colegiado hay divergencias, y acá (en la Ecuafútbol) hay divergencias que no las voy a comentar porque son privadas", indicó Deller, al ingreso al estadio Atahualpa, adonde acudió a presenciar el empate (2-2) entre Independiente del Valle y Flamengo, juego de ida de la Recopa Sudamericana.

"Son divergencias fuertes más desde lo filosófico antes que concretas, y Carlos es un hombre íntegro y ha considerado que le conviene dar un paso al costado", acotó el expresidente del club de Sangolquí, y se esperanzó en que Manzur revea su decisión porque de lo contrario, dijo, "el fútbol ecuatoriano perdería muchísimo".

Además de la renuncia de Manzur, se conoció que Rodrigo Espinosa había dimitido a la Comisión de Arbitraje de la Ecuafútbol.

En esta coyuntura, la FEF informó que ambos directivos "se mantienen en su cargos y actuales funciones". (El Universo)