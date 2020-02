1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Miércoles, 12 Febrero 2020

El gran momento que atraviesa Felipe Caicedo en la Lazio de Italia, donde es el segundo artillero del equipo, han elevado el debate en Ecuador de si al delantero se le debe pedir que regrese a la Selección, aunque él haya reiterado que no volverá.

"Si un futbolista no quiere jugar en la Selección no hay que estar detrás de él. Si sistemáticamente dice que no (quiere defender al combinado nacional) y empieza que no por esto, no por lo otro, mejor no (llamarlo)", comentó Jorge Célico, coordinador de las formativas de la Tri y técnico de la sub-20 y sub-23, en una entrevista con la emisora capitalina Mach Deportes, al ser consultado si se requiere el regreso de Felipao.

"Hoy la selección de Ecuador debe estar compuesta por jugadores que quieran venir, que estén desesperados por venir", acotó el argentino.

Según el estratega, campeón con la sub-20 en el Sudamericano de Chile de 2019, un jugador debe estar como "una gatera antes de que salgan los caballos de carreras. Si no están a ese nivel, mejor no", detalló.

"En lo personal, considero que un futbolista (para que sea convocado) debe tener unas ganas enormes y amor inmenso hacia la Selección", apuntó.

Felipe Caicedo suma 8 goles en la liga italiana, en 18 encuentros jugados. Su promedio es de 0,44 tantos por partido. Su compañero Ciro Immobile es el artillero del certamen con 25 anotaciones. La Lazio se ubica en tercer puesto, detrás del Inter de Milán y Juventus, y pelea el título de la temporada.

El delantero renunció a la Selección el 14 de septiembre de 2017, tras expresar su desacuerdo de que se haya apartado de la dirección técnica a Gustavo Quinteros, durante la administración de Carlos Villacís.

El actual presidente de la Ecuafútbol, Francisco Egas, el pasado 2 de octubre, fue más directo que Célico. "Quien no quiera estar en la Selección, no estará. Vamos a jugar con los futbolistas que quieran estar, y con quienes quieran matarse por esta camiseta de Ecuador", declaró.

Felipao contraatacó, un día después. "¿Tú me vas a dar clases? ¿Y tú mueres por tus jugadores señor presidente? 15 años defendí y maté por la camiseta de la Selección, tú no me vas a venir a dar clases", lanzó en contra de Egas.

La selección de Ecuador con la dirección técnica del holandés Jordi Cruyff se medirá el 26 y 31 de marzo próximo a Argentina y Uruguay, en ese orden, por la eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2022. (El Universo)