Detalles Publicado el Jueves, 09 Enero 2020

Anoche, el flamante Directorio de Barcelona, que ganó las elecciones en octubre y asumió el mando del club a inicios del pasado diciembre, comenzó a desintegrarse por las diferencias entre directivos, que no llegaron a un acuerdo para conformar la comisión financiera. Esta es la primera crisis que afronta la presidencia de Carlos Alejandro Alfaro Moreno.

“Se hizo una unión de grupos y se firmó una declaración de compromiso. En esta se detallaron ciertos ejes que iban a estar a cargo de la administración de Barcelona. Una vez que se ganaron las elecciones nuestro grupo fue completamente excluido, tanto en las decisiones institucionales como de la comunicación”, dijo Esteban Noboa, uno de los ocho directivos que presentaron su renuncia, en un diálogo con radio Caravana.

También precisó: “No hubo comunicación de nada, nosotros nos esperábamos toda la información por la prensa, por ejemplo: las cartas que envió José Francisco Cevallos para iniciar la transición, entonces esto no viene desde hace un mes sino desde octubre”.

Además, intentó llegar a un acuerdo con los miembros de la cúpula torera para conocer por qué se los había excluido y que sean aceptados, pero recibieron un “no” como respuesta.

Esto los llevó a tomar la decisión de dimitir de sus cargos. “Nosotros no podemos hacernos responsables de las decisiones (financieras, deportivas e institucionales que se tomen) en las que no tenemos injerencia alguna. El primer Directorio fue el 2 de diciembre y el segundo el 8 de enero, ¿cuántas cosas han pasado en ese tiempo?”, dijo Noboa.

Sobre los objetivos del plan financiero, del que participó el grupo de directivos saliente para su diseño, el exdirigente canario comentó: “El plan se trató entre todos y desde un principio determinamos que pagar la deuda de Barcelona no es viable si no se reestructura su pasivo, por lo tanto la misión de esta dirigencia era ganar el campeonato financiero reestructurando el pasivo. Hoy en día no hay indicios de que ese pasivo esté camino a reestructurarse y nuestra idea era que -a esta altura- se debía tener firmado el acuerdo para la reestructuración del pasivo”.

Y para acabar con los rumores de que su distanciamiento es porque no se aceptó a un nuevo auspiciante, Noboa detalló: “Se ha tratado de posicionar en la hinchada que nosotros estamos ligados a una institución financiera y eso es falso. De hecho ayer en reunión de Directorio se expuso que se habló con dos instituciones financieras, aparte de la que auspicia a Barcelona, para tener más opciones (de ingresos de dinero) y todas esas reuniones fueron con el conocimiento de nosotros, pero nada más”.

"Se estaba intentando conseguir un solo acreedor que reestructure todo el pasivo de Barcelona, que es de 32 millones de dólares, según los balances presentados por la directiva anterior". (El Universo)