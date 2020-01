La Hora de Quito

La salida de jugadores ecuatorianos al fútbol internacional fue menor para el inicio de 2020, con un número de siete. Así mismo se redujo a uno el número de deportistas que regresaron al país.

México sigue como primera opción de los futbolistas ‘tricolores’. Jonathan Perlaza, por ejemplo, dejó al Guayaquil City y ya fue presentado en el Querétaro de México. Él estuvo convocado por Jorge Célico para participar con la ‘Tri’, en el Preolímpico Sub -23 de Colombia, sin embargo, no podrá asistir. “Me parece un gran equipo, con grandes personas que me hacen sentir en casa”, expresó.

Otro que se une al cuadro ‘Azteca’ es Jefferson Orejuela. El ex-Liga de Quito fue comprado por los ‘Gallos Blancos’ por un millón de dólares.

De la misma manera, Michael Estrada salió de Macará de Ambato, para jugar este año en el Toluca. Fue goleador y su equipo está clasificado a segunda ronda de Libertadores.

A ellos se suma Anderson Julio, que se despid

También Luis Fernando León, llegó al San Luis, tras 10 años en Independiente del Valle, actual campeón de la Copa Sudamericana. Esta es su primera experiencia en suelo extranjero, pero fue con la mentalidad de lograr otros trofeos.

John Mercado y Josué Cuero reforzarán al Atlético Paranaense de Brasil. El primero, estuvo convocado en la Sub 17 de Ecuador y es hijo del exfutbolista Segundo Mercado, mientras que Cuero, pasó por T. Universitario, Norte América, BSC, entre otros y es hijo de William Cuero.



Temporada. Michael Estrada fue goleador con el Macará de Ambato. Su nuevo destino es México.

A ellos se suma Anderson Julio, que se despidió en diciembre de Liga de Quito y se vinculó al club San Luis, de la Liga MX.

EL DATO

También Luis Fernando León, llegó al San Luis, tras 10 años en Independiente del Valle, actual campeón de la Copa Sudamericana. Esta es su primera experiencia en suelo extranjero, pero fue con la mentalidad de lograr otros trofeos.

John Mercado y Josué Cuero reforzarán al Atlético Paranaense de Brasil. El primero, estuvo convocado en la Sub 17 de Ecuador y es hijo del exfutbolista Segundo Mercado, mientras que Cuero, pasó por T. Universitario, Norte América, BSC, entre otros y es hijo de William Cuero.





Retorno

Junior Sornoza, sorprendió con su llegada a Liga de Quito, actual vicecampeón de LigaPro. Ya no estaba entre los planes del Corinthians, llamó al DT Pablo Repetto y le consultó si existía la posibilidad de volver.

Otro que retornó a mitad del año pasado fue Jhon Cifuente, quien abandonó al Pyramids de Egipto. A su regreso firmó con Barcelona, pero la nueva dirigencia no estaba interesada y finalmente lo hará en el campeón, Delfín de Manta.

