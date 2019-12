1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 24 Diciembre 2019

Contrariado, así se mostró Jorge Célico ante la nueva normativa de la LigaPro de incrementar a seis el número de jugadores extranjeros para la temporada 2020.

El DT de la selección nacional sub-23 y coordinador de las selecciones nacionales en la Federación Ecuatoriana de Fútbol habló de “una decisión contraproducente” lo acogido para la máxima división del torneo local.

“No estoy de acuerdo, para nada, con la decisión de la LigaPro. Desde el punto de vista de un seleccionador, es un inconveniente lo que se ha hecho”, dijo Célico en diálogo con Machdeportes.

“En función del desarrollo del fútbol ecuatoriano es contraproducente permitir que los clubes tengan seis extranjeros, además de nacionalizados, creo que como estaba antes, con cuatro extranjeros, era suficiente, luego se incrementó, ojalá que esto no siga aumentando”, señaló el estratega.

El argentino recordó que elevó una propuesta a la dirigencia nacional para sumar categorías formativas y no cortar la evolución de los juveniles.

“Lo propuse en el Congreso (de la Ecuafútbol) anterior, pero no me pararon balón como se dice habitualmente. Ecuador debería generar año tras año una categoría más de formación, sumar una sub-13, luego una categoría sub-15, para que la formación de los chicos tenga una realidad más clara y con más frecuencia. Cuando plantee eso me hablaron de los costos, pero comparar costos de armar una categoría no se compara con traer más jugadores extranjeros. No me parece lógico”, lamentó Célico.

El seleccionador no cuestionó la “validez” de los argumentos de la dirigencia de la LigaPro, sin embargo, apuntó a que se “resta espacio al futbolista, especialmente pensando en la selección. Así me genere enemistad lo que digo, diré lo que pienso porque con eso se genera más daño al fútbol nacional”, comentó Célico. (El Universo)