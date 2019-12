1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 18 Diciembre 2019

A pesar de que en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) hay convencimiento de que tener “un equipo consolidado” es fundamental en el objetivo de que la Tricolor clasifique al Mundial del 2022, la selección nacional se expone a que la indecisión de sus mismos dirigentes en cuanto al nuevo director técnico entorpezca su ya revelado –desde ayer– trayecto en la eliminatoria a la cita de Catar.

Ecuador iniciará, en marzo próximo, el proceso clasificatorio a la siguiente Copa del Mundo frente a Argentina, como ya fue rumbo a Rusia 2018, según deparó el sorteo de las eliminatorias en la ciudad de Luque (Paraguay).

En este marco, el vicepresidente de la Ecuafútbol habló de “horas cruciales” en el futuro deportivo de la Tri. “Estamos a pocas horas, días, de terminar de definir la estructura deportiva que tendremos y de tener resultados importantes (como el dilatado anuncio del seleccionador)”, dijo Jaime Estrada.

No obstante, la demora en la designación del estratega oficial –está Jorge Célico como interino desde agosto– por parte de la FEF se vuelve “el gran problema” de Ecuador, más allá del orden de los rivales que enfrentará en la eliminatoria al Mundial. Así lo consideraron los comentaristas deportivos Daniel Aguilera y Paco Álvarez.

“El calendario de por sí ya es tremendamente complicado, pero el problema de Ecuador es que no tenemos una selección armada. Iremos ciegos (al arranque de la clasificación, en tres meses), pues no sabremos qué equipo tenemos debido a que no hay técnico”, opinó Aguilera, de radio Huancavilca.

En esta línea, agregó que “para mañana es tarde” respecto de la oficialización del nuevo seleccionador nacional por parte de la FEF: “Incidirá negativamente, casi de forma total, que no haya seleccionador. Ya deberíamos conocerlo, su idea, su política de trabajo”.

Con dicha postura convino Álvarez, de radio Caravana, para quien Ecuador “arrancará en desventaja” el proceso a la próxima Copa del Mundo al ser la única de las diez selecciones de Conmebol sin DT definido.

“El mayor rival de la Tri es el que tiene casa adentro. Es un problema gravísimo que no haya director técnico. Quien llegue, lo hará como con el bastón de un ciego (por recién empaparse de las implicaciones del cargo)”, dijo Álvarez.

Y sobre el proceder de los dirigentes de la federación nacional, señaló que estos “han sido titubeantes y faltos de decisión; se perdió tiempo y esta demora puede pasar factura”.

Serán 18 partidos los que afronte Ecuador en la clasificación a Catar 2022. En medio, entre junio y julio de 2020, la Selección disputará la XLVII edición de la Copa América, que tiene como sedes a Argentina y Colombia.

20 puntos, de 54 posibles

Ese fue el rendimiento de la Tri en la eliminatoria a Rusia 2018, Mundial que no disputó. El proceso lo inició con Gustavo Quinteros y lo terminó con Jorge Célico, interino. (El Universo)