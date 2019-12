El Universo de Guayaquil

Martes, 03 Diciembre 2019

Al técnico Gustavo Quinteros su mejores recuerdos pasan por su estadía en Emelec, cuadro con el que logró un bicampeonato (2013-2014). El cariño que siente por los millonarios hace que crea que sea imposible en algún momento sentarse en la banca de su tradicional rival: Barcelona

"Sinceramente y lo digo con mucho respeto, porque yo nunca he ofendido a ningún club por más que sea el rival de uno de los equipos que he dirigido pero no podría dirigir a Barcelona", manifestó el extécnico de la selección nacional.

"No podría (hacerlo) por respeto a Emelec, por toda la gente, por el cariño que me han brindado, no podría (dirigirlo), más allá de que tal vez a Barcelona tampoco le interesaría contratarme, pero de todas maneras sería difícil para mí, algo imposible", agregó Quinteros en conversación con el programa Fútbol sin cassette.

Sin embargo, el adiestrador dejó abierta la posibilidad de dirigir a cualquier otro club del Ecuador.

"Siempre he dicho que donde haya un club serio, con gente seria, que tenga un proyecto deportivo con la intención de conseguir cosas deportivas importantes de pelear por un título, a mí me encantaría", dijo el argentino-boliviano.

En la actualidad, Quinteros es técnico de Universidad Católica, cuadro con el que fue campeón en Chile.

