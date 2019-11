La Hora de Quito

Detalles Publicado el Viernes, 29 Noviembre 2019

Un primer tiempo vibrante. En tan solo 45 minutos se marcaron cuatro goles. David Noboa tardó siete minutos para abrir el marcador a favor de Delfín. Independiente del Valle y los ‘Cetáceos’ llegaron a este duelo con la serie abierta, pues en el duelo de ida igualaron 0-0, pero los mantenses mantenían la ventaja deportiva, pues se ubicó el cuarto lugar con 53 unidades en la fase regular de la LigaPro.

El reloj marcaba 16 minutos y Roberto ‘La Tuca’ Ordóñez consiguió la segunda del compromiso. Un marcador que preocupó al estratega del Independiente, Miguel Ángel Ramírez. Sin embargo, los ‘Rayados’ no dejaron de buscar espacios para revertir el marcador. El delantero Gabriel Torres tuvo en sus pies la primera opción de gol para el campeón de la Sudamericana y no la desaprovechó. Un error en la zaga permitió que el pase del venezolano se filtrara y Pedro Ortíz, quien además se quedó sin visibilidad, no lograra contener el remate.

Cerca de culminar la primera mitad, a los 41 minutos, el mismo ‘Gabi’ Torres volvió a aprovechar un error del bloque defensivo de Delfín y anotó la segunda. El marcador se equilibró 2-2, pero esto seguía favoreciendo a los locales que mantenía la ventaja deportiva por empate.

Bajón

En la etapa complementaria, las revoluciones del partido bajaron, pero los ánimos se pusieron tensos, las faltas no tardaron en llegar. Cerca de los 70 minutos, Fabián Bustos reclamó una supuesta infracción a uno de sus jugadores y el cuarto juez lo sancionó con la expulsión.

Las jugadas de peligro no cesaron, pero la puntería se escapó de la cancha. Con este resultado (2-2) Delfín se hizo del tercer cupo para la semifinal de la LigaPro y aguarda por su rival de turno.

