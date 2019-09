1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Lunes, 23 Septiembre 2019

Onofre Mejía, jugador de América de Quito, dio su versión de lo ocurrido durante el cotejo entre su equipo y Emelec, en el partido de la fecha 26 de la LigaPro Ecuador disputado en Cayambe.

El orientador táctico de América, Luis Espinel, terminó disgustado con Onofre Mejía por la falta penal que significó la derrota de su equipo ante los guayaquileños.

"Emelec nos ganó con un penal que no debía ser. No podemos permitir que este tipo de errores infantiles se den. En el vestuario reclamé fuertemente al jugador", dijo el DT en entrevista con Radio La Red.

Espinel dejó en el aire un posible arreglo entre el Mejía y Emelec. "A Onofre Mejía le entregué todas las herramientas, le di la confianza de ser el capitán del equipo y así me paga. No va a estar más conmigo en el equipo. No lo quiero ni cerca de mis jugadores"

"No soy un vendido"

Ante esto, Onofre Mejía salió a defenderse aclarando la jugada en la que él comete la falta dentro del área a Joao Rojas durante el partido.

“Quiero limpiar mi nombre por tantas cosas que dicen. Yo no soy un vendido, no recibí plata de nadie. Yo dejo todo en manos de la justicia divina. El DT me dijo que era un vendido, yo reaccioné y tuvimos un roce fuerte en el camerino”, reconoció Onofre Mejía en entrevista con CRE Satelital.

Onofre Mejía acotó que espera que su compañero Nicolás Dávila explique una publicación que hizo en Twitter, misma en la que está una manzana podrida.

“La verdad no sé por qué Nicolás Dávila puso eso en twitter eso (una foto de manzanas y una podrida), siendo un muchacho preparado e inteligente; pienso que ya razonó y por eso borró la imagen”, aseveró Onofre Mejía.

Mejía aclara que si lo llamaban para ser sobornado "no la habría aceptado. Mi familia está mal por tanto comentario malo”.

Por otra parte, aclaró que él intercambió camiseta con Rojas porque se conocen de otro equipo en el que coincidieron. “No creo que sea algo para ser escándalo. Lo conocí de Aucas, de eso muchos no tienen conocimiento. Jugamos juntos y me dejó la camisa”. (El Telégrafo)