1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 28 Agosto 2019

Leonardo Campana se quedará en Barcelona SC al menos hasta el final de la temporada. Tentado por varios clubes europeos luego de consagrarse campeón del Sudamericano Sub-20 de Chile con Ecuador, siendo el goleador con 6 tantos, y tras lograr el bronce con la Tri en el Mundial sub-20; el joven delantero ha decidido permanecer en el cuadro canario.

"Quiero agradecer a mi agente por el trabajo con los clubes que mostraron interés en mis servicios, pero yo quiero quedar campeón con Barcelona", escribió el jugador en su cuenta de Instagram.

"Por ahora no quiero otra cosa que disfrutar con la hinchada, quienes me han acogido desde las inferiores y de quienes siempre he sentido su respaldo", agregó.

Campana estuvo en la órbita de grandes clubes de Europa como el AC Milan y Napoli. Incluso el Real Madrid mostró interés en el delantero guayaquileño. No obstante, Campana seguirá en Barcelona, con quien tiene contrato hasta diciembre de 2019.

(El Universo)