Detalles Publicado el Jueves, 15 Agosto 2019

El 5 de octubre se realizarán las elecciones a nuevo presidente de Barcelona SC y José Francisco Cevallos confirmó que se lanzará a la reelección. Él llegó en el 2015 junto con Alejandro Alfaro Moreno y cosecharon un título nacional (2016).

Según el dirigente, la mayoría de los que renunciaron en su gestión, estarán en lista opositora. “Faltan cosas por hacer, pero no pueden decir que no se ha trabajado en orden institucional, que no se han pagado deudas o fortalecido el plantel”, expuso Cevallos.

Gestión y deudas

En cuanto a su candidatura los hinchas están divididos. Un gran número está contento con la gestión porque el equipo está en zona de Playoffs de la LigaPro (cuarto puesto), mientras que otro sector, no perdona que por errores (extrafubolísticos) el equipo quedó fuera de Copa Libertadores de forma tempranera. Además del déficit de 29. 5 millones que lo confirmó el mismo Cevallos (en julio). Recientemente se dio a conocer que hay una deuda con el exentrenador Guillermo Almada, a quien le han cancelado 120 mil, de 600 mil que es el total.

Alfredo Cuentas, vicepresidente financiero, reconoció que hay valores pendientes del último mes que laboró y de los premios por Copa Libertadores (2017), además del torneo local 2016, en el que quedaron campeones.

Por otro lado, aceptó que hay otra deuda con Ariel Nahuelpán (sin especificar monto) y con otros jugadores que se encuentran en el club por primas.

Otra opción

Eberhard Graetzer es uno de los que intentará hacerle pelea en los comicios electorales y cuenta con el respaldo de Carlos Nahón, excandidato presidencial de los toreros; sin embargo, no se conoce sí será su binomio.

Graetzer es uno de los que más ha criticado la administración de Cevallos, catalogándola como negativa porque según no da a conocer el déficit real en Asamblea de Socios. Por otro lado, Alejandro Alfaro Moreno fue consultado hace un mes y dijo que no tenía aspiraciones de presidencia, ya que estaba a gusto con su trabajo, pero una fuente cercana a él señaló que sería la sorpresa de octubre.

Para el proceso electoral podrían presentarse al menos 6.500 socios que estén al día en sus pagos. El 5 de septiembre se publicará la lista de padrón definitivo y el 15 (del mismo mes) las listas correspondientes.

